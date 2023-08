Ruim 120.000 ouders maken gebruik van nieuw, betaald ouderschapsverlof

De gedachte achter het betaald ouderschapsverlof is dat de nieuwbakken ouders daardoor voldoende tijd hebben om aan de nieuwe gezinssituatie te wennen. Beeld Sabine Joosten/ANP

De regeling ging 2 augustus vorig jaar van start. Van de aanvragers is een derde vader en twee derde moeder. Volgens het UWV, dat de regeling uitvoert, heeft het verlengde ouderschapsverlof tot dusver ruim 400 miljoen euro gekost.

De gedachte achter het betaald ouderschapsverlof, bij het UWV bekend als de BOV, is dat de nieuwbakken ouders daardoor voldoende tijd hebben om aan de nieuwe gezinssituatie te wennen, en om na te denken over de verdeling van de zorgtaken. Zo kunnen ze beter tot een goede balans tussen werk en privé komen.

De tijd dat vaders 2 dagen vrij kregen, één voor de geboorte en één voor de aangifte bij de burgerlijke stand, is voorgoed verleden tijd. Vaders kunnen tegenwoordig maanden achtereen betaald vrij nemen om te genieten van hun nazaat.

Wennen aan de baby

Dat begint met een week geboorteverlof. In 2020 kwamen daar 5 weken aanvullend geboorteverlof bij, waarbij 70 procent van het salaris wordt betaald, en in augustus vorig jaar de 9 weken ouderschapsverlof. Vaders die dat willen, kunnen dus dik 3 maanden thuis wennen aan de baby. Dat hoeft niet aaneengesloten, al doen sommige vaders dat wel. Eén dag in de week mag bijvoorbeeld ook. In totaal is er recht op 26 weken ouderschapsverlof, waarvan 9 weken betaald in het eerste levensjaar.

Hoeveel vaders en moeders gebruik maken van de betaalde ouderschapsverlofregeling is lastig te berekenen. Per jaar worden er zo’n 170.000 kinderen geboren, dat zijn dus 340.000 ouders, maar toen de regeling van kracht werd, konden ook ouders van baby’s onder de 1 jaar oud zich ervoor opgeven.

Het aantal aanvragen voor de BOV (124.000) is 15 procent lager dan verwacht, maar de hoogte van de totale uitkering is wel op het ingeschatte niveau. Dat zou erop kunnen duiden dat vooral ouders met goedbetaalde banen er gebruik van maken; zij kunnen wel een tijdje 30 procent van hun inkomen missen.