RTL-directeur Peter van der Vorst: ‘Talpa had ons moeten inlichten’

Beeld ANP Kippa

Hoe zeer raakt het u persoonlijk wat er de afgelopen week aan het licht is gekomen?

“Het raakt me enorm. Er zijn geen woorden voor wat we de afgelopen dagen hebben gezien en gehoord. Mensen die het vertrouwen hadden van de deelnemers aan het programma hebben hier op een onacceptabele manier misbruik van gemaakt. Dat deze vrouwen dit hebben meegemaakt, raakt me zeer. Ik vind ze heel moedig en ik hoop dat ze andere vrouwen met gelijke ervaringen inspireren om zich te melden.”

Kunt u vertellen hoe dat vorige week is gegaan?

“Na de brief van Boos met de zeer ernstige aantijgingen rondom The Voice hebben we direct contact gelegd met producent ITV en Talpa. Tot aan vrijdagavond hebben we de feiten proberen te achterhalen. Toen duidelijk werd dat er inderdaad een aangifte tegen Ali Bouali lag en dat Jeroen Rietbergen met een verklaring zou komen, hebben we besloten The Voice op te schorten en een statement te publiceren. Vanaf dat moment is de enige prioriteit de zorg voor de slachtoffers en de onderste steen boven krijgen.”

Ali B bij The Voice. Beeld Brunopress

Wat kunt u vertellen over de bedrijfscultuur bij RTL? Zijn er protocollen, gedragscodes en vertrouwenspersonen?

“We zijn een professioneel bedrijf, dus regels over omgangsvormen en vertrouwenspersonen zijn er natuurlijk. Dat verwachten we ook van onze producenten. Dat alles begint met een veilige cultuur is vanzelfsprekend. Bij ons is er elke twee jaar medewerkertevredenheidsonderzoek. Daar wordt ook gevraagd naar veiligheid. Net als ons jaarlijkse onderzoek over hoe inclusief RTL is.”

En in hoeverre gaat u daar strenger op toezien?

“Het probleem rondom The Voice is natuurlijk een breder maatschappelijk probleem. We hebben gesproken met staatssecretaris Uslu (Media) en we zullen samen met haar het voortouw nemen voor een ronde tafel met producenten, omroepen en mediabedrijven. Dat is een eerste stap in de richting van een gezamenlijke gedragscode.”

Jeroen Rietbergen. Beeld Brunopress

Het ongepaste gedrag van Rietbergen is in 2019 intern gemeld bij ITV/John de Mol. Rietbergen is toen berispt. Is RTL daarvan toen ook ingelicht?

“Nee, en dat had wel moeten gebeuren. We begrepen van de week dat Talpa dit uit privacyoverwegingen niet heeft gemeld aan ons. Ook zonder het noemen van de naam van het slachtoffer, had de misstand gedeeld moeten worden met ons. Dan hadden we kunnen doorvragen en consequenties kunnen verbinden aan het gedrag van Jeroen Rietbergen. Hij was bij ons op staande voet ontslagen.”

U hebt in 2019 keihard ingegrepen toen er overschrijdend gedrag was gemeld binnen de realityserie De Villa. RTL heeft het programma onmiddellijk van de buis gehaald en andere programma’s als Temptation Island aangepast. Is er toen al aan gedacht om andere kandidatenprogramma’s door te laten lichten?

“We werken samen met professionele partijen die de programma’s voor ons maken. Er zijn bij al deze partijen gedragsregels. We zijn nu met alle producenten in gesprek over hoe we samen kunnen zorgen voor een goede gedragscode voor de hele branche. Dat doen we in samenwerking met staatssecretaris Uslu.”

Hebben vrouwen of mannen zich de afgelopen tijd misschien ook gemeld bij de leiding van RTL om ongepast gedrag aan de kaak te stellen?

“Sinds het nieuws naar buiten is, melden mensen die betrokken waren bij The Voice zich ook bij ons. We verwijzen ze door naar advocatenkantoor Van Doorne, dat onderzoek doet naar wat er is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren. En mensen kunnen terecht bij het Openbaar Ministerie als het gaat om strafbare feiten. Of iemand zich meldt bij het advocatenkantoor of bij het OM maakt niet uit, zij staan in nauw contact met elkaar, dus je komt altijd op de goede plek. Het belangrijkste is natuurlijk dat slachtoffers zich melden, ook anoniem.”

RTL en Talpa bereiden een fusie voor. Brengen deze ontwikkelingen die samenwerking in gevaar?

“We zitten nog midden in een storm die over iets heel anders gaat dan fusies. We zijn nu echt alleen maar bezig met wat er is gebeurd met deze vrouwen, hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”