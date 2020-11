Roze in Blauw: aangifte doen tegen minister Slob mogelijk

De politieboot tijdens de Amsterdam Gay Pride Beeld ANP

Roze in Blauw, het netwerk binnen de politie dat zich bezighoudt met de bestrijding van antihomoseksueel geweld, geeft aan op de landelijke piketlijn meerdere keren de vraag te hebben ontvangen of het mogelijk is om aangifte te doen tegen de minister.

Uit een overleg tussen Roze in Blauw, de landelijke portefeuillehouder Discriminatie en het Openbaar Ministerie is gebleken dat er sprake is van discriminatie en dat er dus aangifte gedaan kan worden van dit strafbare feit. Het netwerk roept mensen die aangifte willen doen op om te bellen met het algemene nummer van de politie voor een afspraak.

Eerder op dinsdag kwam naar buiten dat Slob, oud-partijleider van de ChristenUnie, vond dat reformatorische scholen homoseksualiteit mogen afkeuren, mits ze toezien op een veilig leerklimaat voor alle leerlingen.