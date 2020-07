Rotterdamse regio telt meeste besmettingen sinds april

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Vrijdag telde Rotterdamse regio de meeste positieve testen op één dag sinds april: 49 in totaal.

Tweehonderd positieve testen telt Rotterdam in een week, gevolgd door Schiedam (16) en Nissewaard (11). In de Rotterdamse regio komen meer nieuwe besmettingen aan het licht dan waar dan ook. Omgerekend naar het aantal inwoners zijn in Rotterdam-Rijnmond vrijdag 4,4 mensen per 100.000 inwoners positief getest. Dat is het hoogste aantal sinds 30 april, toen nog niet iedereen zich mocht laten testen.

Mondkapjes

‘Zorgwekkend,’ herhaalt de GGD wat burgemeester Ahmed Aboutaleb eerder deze week ook al zei. Bij het zien van het stijgende aantal positieve testen riep Aboutaleb het kabinet op advies te vragen aan het Outbreak Management Team over het gebruik van mondkapjes. “Het is goed dat het kabinet dat nu ook doet, omdat we zien dat de samenleving verslapt in het zich houden aan de maatregelen waardoor de besmettingen oplopen,’’ reageert Aboutaleb.

Minister Grapperhaus kaatste vrijdag echter ook de bal terug: burgemeesters kunnen ook zelf lokale maatregelen nemen. Of dat ook in Rotterdam gebeurt? Daarover buigt Aboutaleb zich als burgemeester van Rotterdam én voorzitter van de Veiligheidsregio komende week. Er zijn verschillende scenario’s over hoe het virus eronder te houden. “Daar heb ik nauw contact over met de vijftien burgemeesters in onze regio. Mochten we lokale maatregelen moeten nemen, dan nemen we die.’’

Geen afstand houden

De GGD stelt dat er meerdere besmettingen zijn na familiefeestjes, waar jongeren bij elkaar komen en op het werk zoals in Schiedam waar negen collega’s positief testten. De rode draad: niet voldoende afstand houden.

Rotterdam brengt de coronaregels de komende dagen extra onder de aandacht met borden op drukke plekken in de stad en op sociale media: Houd afstand en vermijd drukte. Mocht het nodig zijn, dan staan er teams klaar om op drukke winkelstraten bezoekers vriendelijk aan te spreken.

Wachten op test

De oproep blijft om bij (milde) klachten zich te laten testen, zodat de GGD kan proberen het virus in te dammen door mogelijke besmettingen op te sporen. Het aantal regiogenoten dat een afspraak wil maken voor een coronatest nam deze week echter een ‘enorme vlucht’, waardoor het meer dan de maximale tijd van 48 uur tussen afspraak en uitslag zit. Tot de uitslag moet iemand officieel binnen blijven, maar hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat deze regel wordt overtreden.

Donderdagmiddag was de boodschap al dat er pas maandag weer plek was. Als alternatief wordt testen buiten de regio aangeboden, van Dordrecht tot Nootdorp. Alleen een optie voor wie een auto heeft. “We hebben de openingstijden verruimd en openen volgende week extra teststraten. Daarvoor hebben we extra personeel opgeleid,’’ meldt de GGD. Ook komen er meer mensen op het callcenter.

Testbereidheid

Opvallend: In de Utrechtse regio kunnen dagelijks ruim 2500 mensen worden getest, duizend meer dan in Rotterdam. Beide GGD-regio’s hebben 1,3 miljoen inwoners. “Het gaat om vraag en aanbod,’’ reageert de Rotterdamse GGD. “Bij ons ligt de vraag lager dan in Utrecht, waar de testbereidheid wellicht hoger is. Wat daar de precieze reden van is, weten we niet.’’ Begin juli bereikte Utrecht al het aantal van 1500 testen per dag.

In juni lieten gemiddeld 600 Rijnmonders zich testen per dag. Begin deze week was voor juli het gemiddelde 850. Voor vrijdag waren er 1437 afspraken gemaakt, waarmee de GGD zo goed als aan haar maximum zat. De druk op de ziekenhuis neemt overigens niet toe. Geen enkele Rotterdammer overleed afgelopen week aan corona, of moest in het ziekenhuis worden opgenomen, aldus de cijfers van het RIVM.