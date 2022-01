Rotterdammer van 38 aangehouden voor betrokkenheid bij ombrengen van Italiaan Paolo Moroni

Het lichaam van Moroni werd aangetroffen in een van de pas opgeleverde appartementen aan de VOC-kade. Beeld Onbekend

Dat bevestigt de Amsterdamse politie maandagmorgen. Over verdere details doet de recherche vooralsnog geen mededelingen.

Het slachtoffer was een computeringenieur en woonde in het recent opgeleverde appartementencomplex. Hij is geboren en getogen in het dorp Allumiere in de provincie Rome, ten noordwesten van de Italiaanse hoofdstad, waar hij aan de universiteit studeerde.

In meerdere Italiaanse media vertellen familieleden, de advocaat van de familie en de burgemeester van Alllumiere over de schok die het bericht over Moroni’s dood teweeg heeft gebracht.