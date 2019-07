Rotterdam topfavoriet voor Songfestival na afhaken Amsterdam

Het afhaken van Amsterdam als kandidaat voor de organisatie van het Songfestival van 2020 brengt de race terug tot de strijd van enkele outsiders tegen één topfavoriet: Ahoy in Rotterdam.

Het leek een tweestrijd te worden van soortgelijke spanning als de ontknoping van het Songfestival eerder dit jaar. Duncan Laurence boekte in mei in de slotseconden een historische Eurovisiezege. Maar het gevecht om de Nederlandse organisatie, een gevolg van zijn overwinning, lijkt al veel vroeger beslist.

Nu Amsterdam heeft besloten geen poging te doen het festival binnen te halen, is er slechts één topfavoriet over: Rotterdam. Die stad heeft met Ahoy een ideale locatie beschikbaar én is, minstens even belangrijk, ontzettend enthousiast over het festival.

De officiële reden van het afhaken van Amsterdam is van praktische aard, zo schrijft Burgemeester Femke Halsema aan de Gemeenteraad. De beoogde locatie, de Ziggo Dome, kan niet uit onder zijn verplichtingen in de periode van eind april tot de vermoedelijke finaledatum van 16 mei.

‘Gewoonweg onmogelijk’

De concertzaal heeft weliswaar nog geen bevestigde shows op de openbare agenda staan, maar had al voor het Songfestival in Tel Aviv enkele opties van internationale artiesten genoteerd. Enkele van hen hebben kun komst zelfs al bevestigd, zegt directeur Danny Damman. “We hebben iedereen gevraagd om hun concert te verzetten,” zegt directeur Danny Damman. “Maar dat bleek in sommige gevallen gewoonweg onmogelijk. En dan is het eenvoudig: contract is contract.”

Spijtig is het wel, zegt hij. “Ik beschouwde het als een erekwestie om het Songfestival binnen te halen. We hebben de gemeente daarom al snel een plan voorgelegd over de organisatie. Alles was financieel haalbaar. Voorzieningen die niet standaard in ons pand aanwezig zijn, zoals voorzieningen voor 2000 buitenlandse journalisten, zouden we tijdelijk bijbouwen.”

Maar het enthousiasme sloeg stuk op de volle kalender. Welke artiesten met hun komst het Songfestival verhinderen, kan Damman niet zeggen. “Maar er zitten namen bij van wie ik denk: ‘Jeetje, het zou ook wel erg zonde zijn als we die zouden laten lopen.”

Alternatief plan

Niettemin bedacht hij zelf nog een alternatief plan om het Songfestival letterlijk als festival – met verschillende tenten en de Alpha of de Bravo uit de Lowlands-catalogus als hoofdpodium – in Amsterdam te houden. Maar dit bleek praktisch niet haalbaar.

Omdat ook de RAI en de Johan Cruijff Arena niet voldoende beschikbaar zijn en de AFAS Live ontoereikende capaciteit heeft, stapt Amsterdam uit de race, schrijft Halsema. Eerder was al duidelijk dat de gemeente niet bereid was flink de portemonnee te trekken om de stad aantrekkelijker te maken voor de Songfestivalorganisator, de European Broadcasting Union (EBU). De gemeente wilde een ‘bid onder voorwaarden’ indienen. Met andere woorden: bij onvoldoende sponsoring, ging het feest niet door.

Hoe anders ligt dat bij de grote concurrent Rotterdam, dat nu met Ahoy in pole position ligt om het festival te gaan huisvesten. Het gemeentebestuur zou miljoenen willen uittrekken en ook de provincie Zuid-Holland zegde al een miljoen subsidie toe. Bovendien heeft Ahoy zich met de recente organisatie van de enigszins vergelijkbare MTV Awards (2016) op internationaal niveau bewezen.

Concurrentie

Rotterdam krijgt in elk geval concurrentie van Arnhem, Den Bosch en Maastricht. Utrecht twijfelt nog over het indienen van een bidboek. Ze zijn echter underdogs in de strijd met Rotterdam. Mede doordat de EBU steevast voor een stad met zo groot mogelijke internationale uitstraling kiest.

Overigens heeft ook Ahoy de agenda niet vrij. Zo geeft volkszanger Frank van Etten op 9 mei een concert. Van Etten zal echter vast en zeker bereid zijn om zijn 20-jarige artiestenjubileum enkele weken eerder of later te vieren.