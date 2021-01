Rotterdam overweegt aanbieden excuses voor slavernijverleden

Een Hollands slavenschip komt aan in Afrika. Beeld Getty Images

‘Het college realiseert zich dat de samenleving behoefte heeft aan snelle antwoorden. Maar áls excuses gemaakt worden, dan moet dit ten volle gerealiseerd worden en moeten de woorden gewicht en bewuste consequenties hebben,’ staat in een brief aan de gemeenteraad.

Advies inwinnen

Het stadsbestuur wil zich de komende tijd bezinnen op de eventuele betekenis, voorwaarden en gevolgen. Zo vraagt het college zich af of de excuses dan gelden ‘namens het college, het stadsbestuur inclusief de raad, voor de gemeente of voor alle Rotterdammers?’ Het wil zich daarbij laten adviseren door wetenschappers en rechtsgeleerden.

Het stadsbestuur zegt ook te spreken met Amsterdam en het Rijk over excuses op nationaal niveau. ‘Daarbij roepen we ook op om een nationaal onderzoek naar het Nederlandse slavernijverleden te starten en te komen tot een nationaal slavernijmuseum.’ Tot nog toe heeft het kabinet alleen ‘diepe spijt en berouw’ getoond.

Koloniale straatnamen

De vraag of Rotterdam zijn excuses moet aanbieden, volgt op een aantal onderzoeken naar het slavernijverleden van de stad. Zo concludeerde het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) dat Rotterdam ‘tot over de oren in de slavernij zat’. Bij het in ontvangst nemen van dat rapport in oktober vertelde burgemeester Aboutaleb al dat hij vindt dat het kabinet moet overgaan tot het maken van excuses.

Een van de maatregelen die het college verder neemt, is het plaatsen van een duidelijk zichtbare toelichting bij koloniale straatnamen en beelden in de stad. Ook willen de burgemeester en wethouders dat het koloniale verleden een prominente plaats krijgt in het onderwijs over de Rotterdamse geschiedenis.

Amsterdams slavernijverleden

De Amsterdamse betrokkenheid bij slavernij was grootschalig, mondiaal, langdurig, werkte door tot ver na de officiële afschaffing en kende verschillende vormen. Niet alleen de gemeente speelde een ‘systematische en georganiseerde rol’ in de slavernij, ook individuele bestuurders waren actief in de slavenhandel.

Dat blijkt uit een onderzoek dat is overhandigd aan het gemeentebestuur. De bevindingen kunnen een opmaat zijn tot een eventueel excuus.