Rotterdam en Antwerpen melden recordvangsten cocaïne in 2019

Een grote vondst van 1125 kilo cocaïne tussen bevroren vis in een container in de Rotterdamse haven. Beeld Landelijk Parket

De toename is het gevolg van enerzijds betere opsporingsmethoden en anderzijds groeiende toevoer van de harddrugs uit Latijns-Amerika. Ook trekken Nederland en België steeds meer met elkaar op en delen ze kennis en expertise. “We geven ook tips over verdachte ladingen aan elkaar door,” aldus Kristian Vanderwaeren, topman van de Belgische douane in het FD.

De in beslag genomen hoeveelheid in Antwerpen is in zes jaar tijd verzesvoudigd. De Belgische douane maakte die cijfers gisteren bekend op een persconferentie in de Antwerpse haven. De Nederlandse douane brengt eind januari definitieve cijfers over vorig jaar naar buiten.

Zeecontainers met fruit

De ladingen coke komen vooral uit Colombia, Suriname, Brazilië, Ecuador en de Dominicaanse Republiek. Vaak wordt gebruik gemaakt van zeecontainers met fruit. Ondanks de kans op onderschepping blijft drugshandel bijzonder lucratief. Consumenten betalen 50 tot 60 euro voor 1 gram harddrugs, aldus het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van Amsterdam in het FD.