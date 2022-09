Rosmalense flatmoord herzien: na 15 jaar vrijspraak

Het flatgebouw in de Rosmalense wijk Hintham waar Rob B. zijn vrouw in de ochtend van 10 april 2000 met doorgesneden keel in het halletje vond. Beeld ANP

Het gerechtshof maakt bij de toelichting op het arrest duidelijk dat het grote vraagtekens zet bij de onderzoeken die deskundigen destijds deden naar de dood van Regie van den Hoogen. Die onderzoeken vormden de belangrijkste pijlers voor de veroordeling van Rob B. Hij kreeg door het gerechtshof in Den Bosch in 2008 tbs met dwangverpleging opgelegd.

Net als de rechtbank eerder, achtte ook het gerechtshof in Den Bosch bewezen dat hij op 10 april 2000 zijn vriendin de keel had doorgesneden. B. heeft dat altijd ontkend, maar zijn verklaringen werden terzijde geschoven. Zijn tbs duurde tot 2017, maar B. verbleef ook daarna in een psychiatrische kliniek in West-Brabant. Hij heeft een schizofrene stoornis en lijdt aan wanen.

Onzorgvuldig onderzoek

Zijn advocaat Pieter van der Kruijs wist de Hoge Raad ervan te overtuigen dat de strafzaak herzien moest worden. Deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut verklaarden dat het bloedsporenonderzoek dat destijds werd gedaan te stellig was. Dat onderzoek, waarin de mogelijkheid van zelfdoding werd uitgesloten, was van cruciaal belang voor de veroordeling van B. Bovendien dook er een verklaring op van een huisarts die enkele weken voor de dood van Regie van den Hoogen nog bij haar op visite was geweest. De vrouw dacht dat er ‘iets in haar nek’ zat en vroeg de arts om dat weg te snijden. De vrouw had last van waanideeën, dacht de dokter. Hij deelde zijn bevindingen wel met vaste huisarts van Van den Hoogen, maar zijn relaas drong nooit door tot de rechtszaak.

Het Openbaar Ministerie trok twee weken geleden al de conclusie dat Rob B. ten onrechte veroordeeld is en dat Regie van den Hoogen zichzelf de hals moet hebben doorgesneden. Samen met Van der Kruijs gaat B. een schadeclaim indienen. Twee weken geleden verklaarde B. dat hij het geld wil geven aan de psychiatrische kliniek waar hij verblijft. “Mij is 22 jaar van mijn leven afgenomen,” zei hij toen. Bij de uitspraak was B. niet aanwezig. Volgens Van der Kruijs zou dat emotioneel te zwaar voor hem zijn geweest.

Het hof stelt in het vonnis dat de belangrijkste twee deskundigen van destijds – Richard Eikelenboom en Selma Schieveld – eigenlijk helemaal niet als deskundigen betrokken hadden mogen worden. Vooral omdat ze eerder ook al betrokken waren geweest bij het opsporingsonderzoek van politie en justitie. Maar ook op hun bevindingen had het hof flinke kritiek. Het was ‘niet overtuigend’, aldus de voorzitter van het hof.

Excuses

Het OM biedt excuses aan voor het leed dat Rob B. is aangedaan. “Het OM betreurt het enorme leed dat Rob B. en zijn dierbaren is aangedaan en gaat kritisch kijken naar het verloop van deze zaak. Onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie zijn fouten gemaakt en daar bieden we onze excuses voor aan,” aldus Mariëtte Bode, landelijk hoofdadvocaat-generaal van het ressortsparket.

Het OM gaat in gesprek met B. en zijn advocaat om persoonlijk excuses aan te bieden. In dat gesprek wil het OM tevens de eerste stappen zetten in het overleg over een schadevergoeding.