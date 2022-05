Roosendaal stuurt bus om asielzoekers Ter Apel op te halen

De opvang in Ter Apel die overvol is. Beeld ANP

Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Onduidelijk is of iedereen in Ter Apel vannacht een bed heeft, omdat meer mensen zich kunnen hebben gemeld bij het aanmeldcentrum.

Het COA meldde eerder dat er alle moeite was gedaan om vervoer te vinden voor vijftig mensen die in Roosendaal ondergebracht zouden gaan worden. Maar door problemen op het spoor in Noord-Nederland waren er al extra bussen in gebruik. Nu stuurt de gemeente Roosendaal dus zelf een bus.

De hoop is dat de bus rond 23.00 uur vanuit Ter Apel richting Roosendaal kan vertrekken, aldus het COA. “Toen de burgemeester hoorde dat de vluchtelingen nog een dag later zouden komen, vond hij dat onacceptabel. Als er geen bus van noord naar zuid kan, dan maar andersom,” meldt een woordvoerder van de gemeente Roosendaal aan Omroep Brabant.

Ter Apel, waar maximaal 2000 asielzoekers kunnen worden opgevangen, gaat de afgelopen maanden gebukt onder een grote instroom van asielzoekers en een beperkte uitstroom.