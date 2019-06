'Ronkende servers' bij pensioenreferendum

Beeld ANP

FNV vraagt leden in dat geval op een later moment alsnog hun stem uit te brengen. Dat kan nog tot zaterdag 12.00 uur, dus er is volgens de bond voldoende tijd. Halverwege de dag meldde FNV al dat het stemsysteem overbelast raakte door de grote hoeveelheid leden die probeerden te stemmen.

“Dit laat zien dat het onderwerp ongelofelijk leeft en dat het goed is dat we dit aan de leden voorleggen,” zegt FNV-voorzitter Han Busker. “Ook de bijeenkomsten die we deze week overal in het land organiseren en waar leden zich laten informeren over het akkoord worden heel goed bezocht.”

De circa 1 miljoen FNV-leden hebben een brief gekregen met een individuele code om hun mening te geven over het nieuwe pensioenstelsel. Vorige week bereikten bonden, werkgevers en kabinet daarover een akkoord en de uitslag van het referendum telt voor FNV zwaar mee. Als de FNV instemt, is het akkoord over een nieuw pensioenstelsel overigens nog niet rond. Vakbond CNV peilt bijvoorbeeld eveneens de stemming in de achterban.

Op sociale media lieten FNV’ers woensdag eveneens van zich horen. Sommige vakbondsleden stelden op Twitter dat ze hun code voor het stemmen nog niet hadden gekregen. Het referendum lijkt spannend te worden. Volgens een peiling van actualiteitenprogramma EenVandaag is de achterban van FNV erg verdeeld en ontlopen aantallen voor- en tegenstanders elkaar amper.