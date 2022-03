Rolling Stones live zien? Dan mag je diep in de buidel tasten

Het is even schrikken: een kaartje voor het concert van The Rolling Stones in de Johan Cruijff Arena kan 350 euro kosten. Niets aan gelogen, toch ligt het genuanceerder, zegt de man die al decennia de shows organiseert.

Wie op 13 juni in de Johan Cruijff Arena naar de Rolling Stones wil, moet daarvoor minstens 84 euro over hebben. De meeste bezoekers zullen vrijdag, wanneer de voorverkoop begint, echter een stuk dieper in de buidel moeten tasten om Mick Jagger en co te zien en horen. De laagste prijs is voor de minst populaire zitplaatsen, staan kost (afgerond) 150 euro en wie echt vooraan of bijna op het podium wil staan, kan dat regelen voor 300 tot 350 euro.

Wie bepaalt de prijzen en wie verdient er uiteindelijk aan? Leon Ramakers is oud-directeur van concertpromotor Mojo en is de eerste die een telefoontje krijgt als de Stones een Nederlands concert overwegen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ramakers: “Deze keer begonnen ze over een korte Europese tournee, met weinig shows. Als wij wilden dat ze zouden komen, dan moesten we een competitief bod doen. Dat houdt in: een opbrengst voorstellen waarmee je kunt concurreren met andere Europese landen.”

Veld of stadion

Om dat bij de grootste rockband ter wereld voor elkaar te krijgen, zijn er twee opties: een groot veld of een stadion. “Zij wilden een stadion en dan is het grootste de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, waar 53.000 mensen in kunnen. Bovendien verblijven de Stones graag in Amsterdamse hotels.”

Achter de schermen wordt met de band een garantiebedrag afgesproken, dat ook bij een tegenvallende kaartverkoop wordt uitgekeerd. Het financiële risico is voor de lokale promotor, in dit geval Mojo. “Om break-even te kunnen draaien moet 93 tot 94 procent van de tickets worden verkocht,” zegt Ramakers.

Van de totale opbrengst van zo’n show gaat naar schatting 40 procent zitten in de kosten voor het organiseren. Van de rest is 90 procent voor de band, die het grootste deel daarvan moet steken in decor, aankleding, reis, verblijf en catering. De laatste 10 procent, wat overeenkomt met ongeveer 6 procent van de totale opbrengst, is voor Mojo, die dat dan ook weer deels kwijt is aan eigen kosten.

Beeld WireImage

Tickets voor de Rolling Stones zijn duurder geworden, maar vijf jaar terug (Gelredome en Arena) lagen ze ook al tussen de 105 en 200 euro, met speciale pakketten die opliepen tot 800 euro. “Laten we er niet omheen draaien,” zegt Ramakers, “het is de duurste act, maar niet voor niets de grootste rock-’n-rollband ter wereld.”

Laatste keer

Gisteren begon de pre-voorverkoop voor leden van de fanclub Forty Licks, waar de animo bijzonder groot bleek. “Waar iemand normaal twee tickets bestelde, waren dat er nu zes,” constateert voorzitter Robin Scherrenburg. “Charlie Watts is overleden, iedereen vraagt zich af of dit de laatste keer wordt. Die prijzen vind ik niet zo bijzonder. 350 euro voor de Diamond Pit? Ik heb ze in het verleden wel gezien van 500 tot 800 euro. De prijzen zijn in het algemeen nu hoger, maar dat geldt voor een tank benzine toch ook?”

Ramakers denkt dat we eraan zullen moeten wennen. “Ik zie de prijs voor popconcerten niet meer dalen. In de Verenigde Staten wordt al heel lang veel meer betaald voor concertkaartjes, zo rond de eeuwwisseling begonnen agenten ons in Europa daar op aan te spreken. Als het daar kon, dan ook bij ons. De prijzen werden opgerekt, concerten verkochten nog steeds uit.”

“Intussen is de markt ook groter geworden. Tegenwoordig doen artiesten ook tours in Australië, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en China. Het aanbod in Europa wordt minder, de prijs dus hoger. Ik zou hier het liefst tien shows van de Stones doen met kaartjes van 50 euro, maar dat gaat niet meer gebeuren.”