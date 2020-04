Roekeloos in de rij: ‘Als we niet uitkijken, zitten we straks met een echte lockdown’

Drukte bij de Ikea in Delft. Beeld ANP

Lange rijen wachtenden vormden zich dinsdag voor de dertien IKEA's in ons land, die voor het eerst sinds 17 maart de deuren weer openden. Het was na de drukte in sommige binnensteden afgelopen weekeinde een nieuw signaal dat een deel van Nederland er steeds meer moeite mee heeft om binnen te blijven.

Een combinatie van factoren lijkt de bevolking wat minder voorzichtig te maken. Aan de ene kant is daar de al bijna vier weken dalende lijn van het aantal ziekenhuis- en intensivecareopnames van mensen met het coronavirus. En dan is er ook nog de lichte versoepeling van de kabinetsmaatregelen die vorige week is aangekondigd, zoals de basisscholen die op aangepaste wijze weer open gaan.



Ook de heropening van een publiekstrekker als de IKEA (vanwege het coronavirus mogen daar wel minder mensen dan normaal de winkel in) lijkt misschien een teken dat we met zijn allen weer wat meer mogen. Maar dat is niet het geval, stelt de Rotterdamse hoogleraar virologie Marion Koopmans. “Het is niet zo dat we de touwtjes kunnen laten vieren. Op de meeste terreinen gelden nog precies dezelfde regels als hiervoor.”

Funshoppen

En dus is het niet de bedoeling om van een bezoekje aan de meubelboulevard een middagje funshoppen te maken, waarschuwt viroloog Ann Vossen van het LUMC in Leiden, net als Koopmans lid van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over het coronabeleid. “Naar de IKEA voor een simpel plantje of een theemok is echt geen goed idee. Ik snap de menselijke behoefte om eropuit te gaan, om normale dingen te doen. Maar het leven is helaas nog niet normaal.”

Elke paar dagen overlijdt er in Nederland namelijk nog altijd ‘een volle lijnvlucht van KLM’ aan het virus, probeerde de Nijmeegse infectioloog Andreas Voss de kille sterftecijfers dinsdag een gezicht te geven. Dinsdag meldde het RIVM 48 nieuwe overlijdensgevallen. In werkelijkheid zijn het er meer; veel artsen en ziekenhuizen werken hun administratie pas na het weekend bij.

Rijen bij de IKEA in Duiven. Beeld Getty Images

Uitgestelde operaties

Intussen zijn die ziekenhuizen druk om de normale zorg weer op gang te brengen en uitgestelde operaties in te halen. “Sommige operaties zijn echt heel dringend,” zegt Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie aan het UMCG in Groningen. “Als de coronacijfers straks weer omhoog zouden vliegen, hebben we echt een probleem. Daarom moeten we ons echt verstandig blijven gedragen. Als we nu niet uitkijken, zitten we straks met een echte lockdown.”



Viroloog Ann Vossen (LUMC in Leiden) houdt de dagelijkse updates waarin het RIVM het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen meedeelt de komende tijd ‘indringend’ in de gaten. “Wat gebeurt er als de scholen weer open gaan? En houdt de bevolking het vol? Een stabilisatie van de cijfers kunnen we straks in mijn ogen wel aan, maar over een stijging zou ik me zorgen maken.”

‘Koningsdag was fantastisch’

Ook in Duitsland zijn er signalen dat de bevolking zich wat losser beweegt dan toen de strenge maatregelen daar net waren aangekondigd. Het Robert Koch Instituut meldde dinsdag dat de reproductiefactor (het aantal mensen dat één patiënt gemiddeld aansteekt) bij onze oosterburen gestegen is van 0,7 naar 0,96.



Toch is het niet alleen maar kommer en kwel: alle experts zijn positief over de manier waarop Nederland Koningsdag heeft gevierd. “Dat was fantastisch,” zegt Vossen. “Lege straten en lege pleinen, dat heeft Nederland echt heel goed opgepakt.” Ook viroloog Marion Koopmans (Erasmus MC) is daarom zeker niet negatief over het gedrag van de gemiddelde Nederlander. “Op sommige plekken is het wat te druk, maar Koningsdag is inderdaad prima verlopen. We doen dus echt wel dingen goed.”