Rode Kruis geeft festivaltips voor veilig lachgasgebruik

Lachgas tijdens Koningsdag. Beeld ANP

“We raden lachgas natuurlijk af, maar als je het toch doet zijn er simpele manieren om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan,’’ aldus Rode Kruis-woordvoerder Naomi Nolte.

Het geur- en kleurloze lachgas wordt al vele jaren als narcosemiddel of pijnstiller gebruikt in de zorg, of in een industriële variant, in bijvoorbeeld slagroomspuiten. De laatste jaren heeft het een vlucht genomen als partydrug. Het Rode Kruis waarschuwt gebruikers om lachgas niet rechtstreeks uit een tank, patroon of spuit in te ademen, omdat dat kan leiden tot bevriezing van lippen of longen.

Combinatie met alcohol

Als het misgaat met recreatief lachgasgebruik, dan is het volgens het Rode Kruis vaak omdat mensen lachgas in combinatie met alcohol hebben gebruikt. “Deze combinatie brengt extra risico’s met zich mee,” zeggen zowel Nolte als Lars van Driel, EHBO-instructeur van het Rode Kruis. Van Driel wijst op de verdovende werking van zowel alcohol als lachgas. Van Driel: “De ademprikkel wordt minder, wat in sommige gevallen tot zuurstoftekort leidt.’’

Het Trimbos-instituut schaart zich achter de hulporganisatie. In een persbericht wijzen ook zij op de toename van lachgasgebruik. “Het is makkelijk en legaal verkrijgbaar en de gevaren lijken op het eerste gezicht beperkt. Toch is het belangrijk om hier voorzichtig mee om te gaan,” aldus Marjan Heuving van het Trimbos-instituut. “Het beste advies is uiteraard om niet te gebruiken. Als men het toch wil gebruiken, kunnen bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen om de risico’s te verkleinen.”

Alle tips en risico’s van lachgas zijn te vinden op de website van het Rode Kruis en hun sociale mediakanalen. Daar staan ook tips voor als je door andere drugs ‘niet helemaal lekker gaat’.