Rode Kruis: asielzoekers Ter Apel zaten uren zonder eten en drinken, situatie ‘onhoudbaar’

“Er zijn opstootjes uitgebroken op het terrein en er is gestolen uit de tenten. Het Rode Kruis heeft donderdag om 13.00 uur zelf gezorgd dat er voedsel en water kwam voor deze groep. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de hulporganisatie, maar het Rode Kruis wil niet dat mensen zo lang zonder voedsel en water zitten”, aldus het Rode Kruis.

Marieke van Schaik, directeur van de organisatie, pleegt spoedoverleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en met staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel en Migratie) om te spreken over deze noodsituatie. De overheid wordt dringend opgeroepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. “Het Rode Kruis kan dit niet oplossen.”

De noodhulporganisatie plaatste eerder deze week vijftig tenten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, dat kampt met grote capaciteitsproblemen. Als gevolg van deze capaciteitsproblemen moesten de afgelopen periode meermaals asielzoekers op stoelen slapen. In de vijftig tenten kunnen in totaal tweehonderd mensen slapen. Het Rode Kruis zal de tenten binnen enkele dagen weghalen.

Eerder deze week schreven de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) aan het kabinet dat de grote nood in de asielopvang ‘een crisis is die het Rijk zelf creëert en in stand houdt’. Gemeenten moeten voortaan verplicht kunnen worden asielzoekers op te vangen. Daar moet dan wel geld voor beschikbaar komen, zo luidt het advies.

