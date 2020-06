Rob Jetten steunt Sigrid Kaag als de nieuwe leider van D66

Rob Jetten Beeld ANP

Dat zegt Jetten tegen dagblad Trouw. ‘De manier waarop zij weet te verbinden en de buitenlandse en binnenlandse ervaring die zij meebrengt, is wat we nu nodig hebben in Nederland.’

De huidige fractievoorzitter gaf eerder deze week al aan dat hij lang over zijn keus heeft nagedacht en er veel over gesproken heeft binnen zijn persoonlijke kring. Jetten vindt Kaag echter geschikter voor het leiderschap. Dat zij een vrouw is, zou geen doorslaggevende rol hebben gespeeld bij zijn besluit, meldt Trouw. Wel zegt Jetten tegen de krant dat hij wil vermijden dat D66 belandt in ‘een lelijke campagne waar iemand beschadigd uitkomt’.

Minister Kaag maakte zondag kenbaar niet alleen D66-lijsttrekker maar ook premier te willen worden. Jetten noemde de bekendmaking van haar kandidatuur ‘een mooi moment’. Hij zegt in Trouw wel fractievoorzitter te willen blijven tot de verkiezingen, en ziet voor zichzelf een plek als tweede man op de lijst. Ook in een volgende regeringsperiode wil hij een prominente rol houden binnen de fractie, hetzij als fractieleider, hetzij als gewoon Kamerlid.