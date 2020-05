RIVM wijzigt advies, term ‘seksbuddy’ vervalt

RIVM-kopstuk Jaap van Dissel. Beeld ANP

Hoe zat het precies? Op de pagina coronavirus en seksualiteit deelt het instituut enkele aanbevelingen. Oplettende lezers stuitten er de afgelopen week op een opvallende tekst: het RIVM adviseerde singles om, mits klachtenvrij, een ‘knuffelmaatje’ of een ‘seksbuddy’ uit te kiezen. ‘Maak met deze persoon ook goede afspraken over hoeveel andere mensen u beiden ziet.’

Het leidde direct tot de nodige grappen. Stuurde het RIVM, een organisatie van serieuze wetenschappers, singles eropuit om een ‘seksbuddy’ te zoeken? Ergens voelde het scheef. Als Jan-Peter Balkenende op een skateboard.

Ook bij het RIVM zien ze de hilariteit ervan in. Vooropgesteld: natuurlijk adviseerde het instituut singles niet om direct op zoek te gaan naar een seksmaatje. “Er staat eigenlijk dat áls je seks hebt, je dat alleen met een vaste partner moet doen,” legt een woordvoerder uit. “We hebben singles afgeraden om seks te hebben. Maar in de praktijk gebeurt dat toch.”

Vandaar dus het advies om op zoek te gaan naar één ‘partner’. “Daar is inderdaad het woord ‘seksbuddy’ voor gebruikt,” vertelt de woordvoerder. “Mensen verwachten die term niet bij het RIVM. Al snel explodeerde het op sociale media. Er zaten best grappige dingen tussen.”

‘Iets te sterk uitgedrukt’

Maar het RIVM blijft het RIVM: een serieuze gezondheidsorganisatie. De tekst is dan ook aangepast. “De indruk bestond dat wij singles aanraden een seksbuddy te zoeken. Dat was niet de bedoeling. De oude tekst was iets te sterk uitgedrukt.”

Het huidige advies is wat vager. ‘Het is logisch dat u als single ook lichamelijk contact wilt hebben. Het is wel extra belangrijk dat u bij intimiteit en seks het risico op het coronavirus zo klein mogelijk houdt. Bespreek samen hoe u dat het beste doet.’