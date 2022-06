‘RIVM waarschuwde drie weken vóór coronacrisis al voor vastlopen zorg’

Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Verschillende deskundigen, onder wie Diederik Gommers (Erasmus MC en destijds voorzitter van de ic-artsen), Bart Berden (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en Jan Kluytmans (UMC Utrecht), zijn onaangenaam verrast en vinden het een gemiste kans dat de informatie destijds niet is gedeeld met ziekenhuizen. “Als we dit hadden geweten, hadden we een stuk eerder kunnen opschalen, dat zou veel stress hebben gescheeld,” zegt Gommers bijvoorbeeld.

De modelleurs van het RIVM stuurden al op 9 februari een memo naar het management. Daarin stond dat in Nederland zo’n 37.000 ziekenhuisbedden zijn, waaronder 1208 operationele ic-bedden. Die capaciteit is onvoldoende. Drie weken later, op 27 februari 2020, werd pas de eerste coronapatiënt in Nederland geregistreerd.

Volgens de NOS waarschuwde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet de Tweede Kamer over de risicoanalyse, omdat die als een van meerdere scenario’s werd gezien.