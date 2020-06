RIVM: Voor het eerst geen nieuwe sterfgevallen sinds corona-uitbraak in maart

Foto ter illustratie. Beeld EPA

Zondag ging het nog om één melding van een sterfgeval. Er kwamen twee nieuwe ziekenhuisopnames binnen. Het totale dodental blijft hiermee staan op 6090.

De laatste keer dat het RIVM geen meldingen van sterfgevallen had, was op 12 maart. De dagen erna nam het aantal meldingen van coronadoden toe. Het hoogste aantal meldingen in Nederland was op dinsdag 7 april: toen was er sprake van 234 sterfgevallen.

Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 69. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 49.658

In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.851 mensen opgenomen (geweest).

Het werkelijke aantal doden ligt aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Ook ligt het werkelijke aantal infecties waarschijnlijk een stuk hoger. De cijfers liggen na weekenden vaak hoger, omdat er in het weekend minder wordt geregistreerd.

Ouder dan 70 jaar

Van de mensen die in Nederland aan het virus zijn bezweken, was bijna 90 procent ouder dan 70 jaar. Van de jongere mensen die aan de longziekte Covid-19 zijn overleden, leed bijna 70 procent aan een onderliggende aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of een chronische longaandoening.