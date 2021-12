RIVM: ventileren helpt om besmettingen via de lucht te beperken

Een leerkracht opent een raam in een klaslokaal voor extra ventilatie Beeld ANP

Het RIVM deed onderzoek naar het effect van verschillende hoeveelheden ventilatie van binnenruimten op de ‘aerogene transmissie’: de besmetting met het virus via kleine druppels (aerosolen) die over een grotere afstand dan anderhalve meter en een langere tijd in de lucht zweven.

In vergelijking met niet-ventileren zorgt ventileren volgens de minimale eisen die bestaan in het Bouwbesluit 2012 er al voor dat de kans op aerogene besmetting flink kleiner wordt.

De mate van het effect onderzocht het RIVM in verschillende binnenruimten; van een nachtclub tot een klaslokaal, een kantoorruimte en een supermarkt. Vooral in een nachtclub of concertzaal, waar veel mensen samenkomen, vermindert ventileren het verwachte aantal zieken het sterkst, stelt het RIVM.

Frisse lucht

Over de rol van aerosolen en ventilatie bij coronabesmettingen was sinds het begin van de pandemie veel discussie. Het RIVM zei lange tijd dat niet duidelijk was in hoeverre ventilatie helpt om het aantal besmettingen met het coronavirus naar beneden te brengen.

In mei paste het RIVM de officiële richtlijnen op de website daarover aan. Vanaf toen stelde het instituut pas expliciet dat mensen via aerosolen over grotere afstand besmet kunnen raken met het virus. Internationaal onderzoek uit diezelfde periode concludeerde ook dat aerosolen wel degelijk een rol spelen bij de verspreiding van het virus.

Het zorgen voor frisse lucht werd in juli van dit jaar toegevoegd aan het rijtje met basismaatregelen waar het kabinet aandacht voor vraagt.

Een flinke groep wetenschappers pleit al sinds vorig jaar voor meer aandacht voor ventilatie als een van de manieren waarop virusverspreiding via aerosolen beperkt kan worden. Ook opiniepeiler Maurice de Hond mengde zich al vroeg in het debat over besmetting via aerosolen – en over de maatregel binnenruimtes goed te ventileren.

Ventilatie neemt het risico op aerogene transmissie nooit helemaal weg, schrijft het RIVM in het onderzoek. “Ook bij heel veel ventilatie, waarbij de binnenlucht bijvoorbeeld elke 2 minuten helemaal wordt ververst, blijft een kans bestaan dat het virus op deze manier wordt overgedragen.” Andere manieren waarop mensen besmet kunnen raken, zoals besmetting binnen een straal van anderhalve meter, zijn in dit specifieke onderzoek niet bekeken.