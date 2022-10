RIVM: uitbraak apenpokken vrijwel over, vaccinatiecampagne stopt ‘binnenkort’

Vanaf eind juli vaccineerde GGD’s tegen het apenpokkenvirus. Beeld ANP / ANP

‘Het aantal nieuwe besmettingen is al een paar weken erg laag, waardoor de campagne kan stoppen. Desalniettemin kan de ziekte nog steeds opleven en zijn er nog steeds besmettingen,’ waarschuwt het RIVM, dat daarom voor oplettendheid pleit.

Na een piek in de zomer, is het aantal besmettingen inmiddels afgenomen tot een paar per week. ‘Zo werd het virus in de afgelopen twee weken bij slechts negen mensen vastgesteld. Door het kleine aantal nieuwe besmettingen is de noodzaak om te vaccineren dan ook niet meer aanwezig,’ stelt het gezondheidsinstituut.

In november wordt nog wel bekeken of vaccinaties of andere maatregelen in de toekomst nodig zijn. In totaal zijn er, volgens cijfers van het RIVM, in Nederland 1230 personen besmet geraakt met het apenpokkenvirus, van wie 720 in de provincies Noord-Holland en Flevoland.