RIVM: te veel schadelijke stoffen (Pfas) in voedsel en drinkwater

Het RIVM adviseert gevarieerd te eten en raadt drinken van kraanwater niet af, aangezien men weinig kan doen om inname van pfas te vermijden.

Pfas is een verzamelterm voor duizenden stoffen die onder meer gebruikt worden in kleding en anti-aanbaklagen in pannen. De stoffen worden heel langzaam afgebroken in het milieu. Ze zijn schadelijker voor de gezondheid dan werd gedacht, hoewel de kennis over de effecten van pfas op de gezondheid nog in ontwikkeling is. Vast staat inmiddels wel dat pfas een nadelig effect kan hebben op het immuunsysteem, ook bij blootstelling aan kleine hoeveelheden gedurende een langere periode.

Bij de huidige blootstelling vanuit voedsel en kraanwater kunnen deze effecten niet worden uitgesloten, aldus het RIVM. Het instituut adviseert de overheid daarom ervoor te zorgen dat mensen minder met pfas in contact komen.

Het RIVM baseert zich op schattingen, omdat veel meetresultaten onder de nauwkeurigheidsmarges liggen. Ook zijn sommige gegevens verouderd, aldus het instituut.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de kans op acuut gezondheidsgevaar klein. In Europees verband wordt gewerkt om de productie van de stoffen aan banden te leggen.

Geen groente en fruit

Mensen die binnen een straal van een kilometer wonen van de fabriek van Chemours in Dordrecht, krijgen het advies om daar geen groenten uit moestuinen te eten. In de fabriek wordt met pfas gewerkt. In 2018 kwam daar al het advies om de consumptie van groenten uit moestuinen te beperken.

Bewoners van Helmond wordt afgeraden om nog groenten uit het volkstuinencomplex Sluisdijk te eten. Daar is pfas gekomen via de schoorsteen van Custom Powders, een fabriek die tot 2017 pfas heeft gebruikt. De stoffen zijn ook aangetroffen in de nabijgelegen zwemplas Berkendonk.