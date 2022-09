RIVM: stijgend aantal coronagevallen is mogelijk het begin van een najaarsgolf

Het aantal bevestigde besmettingen is vergeleken met een week eerder met 39 procent gestegen. Beeld Getty

Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 12.269 positieve tests. Dat is het hoogste weektotaal sinds 13 augustus en een stijging van 39 procent vergeleken met de week ervoor. In totaal lieten vorige week 15.641 mensen zich testen, het hoogste aantal in zeven weken tijd.

Het aantal bevestigde besmettingen stijgt volgens het instituut onder vrijwel alle leeftijdsgroepen, maar met name onder mensen van 70 jaar en ouder. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend registreerde het RIVM 2614 positieve tests. Dat is het hoogste dagcijfer sinds 3 augustus. Amsterdam noteerde de afgelopen dag 94 nieuwe gevallen.

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Vorige week zijn 287 mensen in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van coronaklachten, het hoogste aantal in vijf weken tijd.

Verpleegafdelingen

Op de verpleegafdelingen werden afgelopen etmaal 113 nieuwe patiënten met corona opgenomen. In totaal worden in de klinieken op dit moment 596 mensen met corona verzorgd, 28 meer dan een etmaal geleden. Het aantal mensen met een coronabesmetting op de ic’s steeg afgelopen dag met 2 naar 35.

In de cijfers wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die zijn opgenomen na hun coronabesmetting en mensen die voor iets anders naar het ziekenhuis kwamen maar eenmaal daar ook corona bleken te hebben.

R-getal

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, steeg afgelopen vrijdag naar het hoogste niveau sinds 1 juli: 1,1. Dat betekent dat een gemiddelde groep van 100 mensen met corona 110 anderen besmet. Zij dragen het virus vervolgens weer over aan 121 mensen, die 133 anderen aansteken. Hoe verder het getal boven de 1 komt, hoe sneller de verspreiding gaat.

Vanwege de stijging en de vooruitzichten vraagt het RIVM ‘extra aandacht voor vaccineren, testen en de andere basisadviezen’.

WHO

De vrees voor een najaarsgolf is opvallend, omdat WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus twee weken geleden nog bekendmaakte dat het einde van de coronapandemie in zicht is. Nederlandse virologen temperden toen meteen het enthousiasme: “Wij verwachten nog steeds een najaarsgolf.”

