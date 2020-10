RIVM publiceert gecorrigeerde cijfers: 10.211 positieve tests

Beeld ANP

Daardoor valt het cijfer zondag zeer hoog uit. Ter vergelijking: vrijdag registreerde het RIVM 9996 positieve tests, het hoogste aantal tot nu toe. In eerste instantie was het getal zelfs nog iets hoger, 10.007, maar dat werd een dag later gecorrigeerd.

Zaterdag meldde het RIVM 8669 positieve testuitslagen, maar dat aantal lag in werkelijkheid hoger.

Het aantal besmettingen bleef afgelopen week stijgen, ondanks de aangescherpte coronamaatregelen. Die gingen woensdag 14 oktober om 22.00 uur in. Zondag was de elfde dag waarop de nieuwste maatregelen, waaronder de horecasluiting, de hele dag van kracht waren. Volgens het RIVM ontwikkelt 99 procent van de besmette mensen die klachten krijgen die binnen tien dagen na besmetting.

Het zou dus kunnen dat sommige mensen die vorige week woensdag het coronavirus hebben opgelopen, aan het begin van dit weekend pas gezondheidsklachten hebben gekregen en zich nog moeten laten testen. Meestal ontstaan klachten echter al na vijf of zes dagen, aldus het RIVM. Mogelijk zijn dus al heel wat mensen getest die het virus ná de aanscherpingen hebben opgelopen.

Patiënten in de ziekenhuizen

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten bedraagt 2145, 30 meer dan de vorige dag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daarvan liggen er 1657 buiten de intensive care, 43 meer dan gisteren. Op de ic liggen 488 covid-19 patiënten, 13 minder dan de dag ervoor.

De totale IC-bezetting bedraagt 909 (waarvan 2 in Duitsland), 21 minder dan zaterdag. Het aantal nieuwe corona-opnames bedraagt 191 in de kliniek en 28 op de IC.