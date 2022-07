RIVM: piek van zomergolf coronavirus mogelijk in zicht

Beeld ANP

Het instituut registreerde in de afgelopen zeven dagen 39.283 positieve tests. Dat is 15 procent meer dan de week ervoor. Voor de vijfde week op rij neemt het aantal nieuwe gevallen toe. “Het aantal besmettingen stijgt dus nog steeds, maar de stijging is de afgelopen twee weken minder hard gegaan. Dit kan erop wijzen dat we de piek van de zomergolf naderen,” aldus het RIVM.

Het instituut heeft een site waar mensen kunnen doorgeven of ze coronaklachten hebben. Op die Infectieradar stabiliseert het aantal meldingen. In Amsterdam en Rotterdam stabiliseert het aantal virusdeeltjes in het rioolwater.

Hoogste aantal besmettingen sinds april

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen 6664 besmettingen aan het licht. Dat is het hoogste aantal sinds 8 april, bijna drie maanden geleden. In Amsterdam kwamen er 387 nieuwe gevallen bij, in Den Haag 193, in Utrecht 168 en in Rotterdam 122.

Het RIVM registreert alleen positieve uitslagen van coronatests die in de teststraten van de GGD’en zijn uitgevoerd. Positieve zelftests zijn niet meegerekend. In werkelijkheid kunnen dus meer mensen in de afgelopen week hebben ontdekt dat ze het coronavirus hebben opgelopen.

De GGD’en voerden vorige week 48.114 testen uit, het hoogste aantal sinds begin april. Bij 71 procent bleek de geteste daadwerkelijk het virus onder de leden te hebben. Dat is het hoogste percentage ooit.

Coronapatiënten in ziekenhuizen

De Nederlandse ziekenhuizen zagen afgelopen etmaal 155 nieuwe patiënten met corona binnenkomen op de verpleegafdelingen en intensive cares. Dat is het hoogste aantal nieuwe opnames in één dag sinds half april, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal verzorgen medewerkers van de ziekenhuizen momenteel 867 patiënten met een coronabesmetting. Op de verpleegafdelingen liggen 822 mensen met corona, een stijging van 33 patiënten ten opzichte van maandag. Er kwamen 144 nieuwe mensen met corona binnen bij de afdelingen, maar doordat er ook mensen de klinieken mochten verlaten nam het totaalaantal minder snel toe.

Intensive care

Op de intensive cares liggen dinsdag 45 mensen met corona, 6 meer dan een dag eerder. Er kwamen 11 nieuwe patiënten met corona bij op de ic’s, maar ook deze afdelingen zagen mensen vertrekken waardoor het totaalaantal minder snel toenam.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat onderscheid wel. Daaruit komt naar voren dat er daadwerkelijk meer mensen vanwege de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt in het ziekenhuis belanden.

Het RIVM kreeg 30 meldingen van sterfgevallen door corona, twee keer zo veel als vorige week.