RIVM over verspreiding coronavirus in Europa: ‘Geen reden tot paniek’

De verspreiding van het coronavirus in Europa zet door. In Italië zijn honderden mensen besmet en vielen 6 doden. Ook in onder meer Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje zijn enkele besmettingen geconstateerd. Dat leidt tot onrust onder Nederlanders.

Voor het RIVM zijn de uitbraak in Noord-Italië en de besmette personen in andere Europese landen geen aanleiding om extra maatregelen te nemen. “We zijn goed voorbereid op een eventuele introductie van het virus in Nederland,” zegt woordvoerder Ron Beekman. “Die structuur staat.” Het RIVM hield er al langere tijd rekening mee dat het virus ook in Europa zou opduiken. “De uitbraak is dus geen reden tot paniek.”

Vooralsnog zijn er geen patiënten in Nederland. Enkele tientallen mensen zijn getest, alle uitslagen zijn negatief. Toch krijgt het RIVM veel vragen van bezorgde Nederlanders. “Het is logisch. Het is een nieuwe ziekte die zich snel verspreidt,” zegt Beekman. “Zoiets leidt tot maatschappelijke onrust.”

Mocht het coronavirus toch ook in Nederland opduiken, dan gaat een speciaal protocol in werking onder leiding van het RIVM, in samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam en de GGD. Denk daarbij aan isolatie van de patiënt en een onderzoek naar met wie hij of zij direct in contact is geweest. “Besluiten over verdergaande maatregelen, zoals het afsluiten van grenzen en isoleren van hele gebieden, liggen bij de het ministerie van Volksgezondheid,” zegt Beekman.

Reisadvies voor Italië

Met het oog op het wintersportseizoen krijgen reisorganisaties veel telefoontjes van bezorgde vakantiegangers. Zij hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken en kunnen gewoon op vakantie gaan. Het reisadvies naar Italië van het ministerie van Buitenlandse Zaken is niet aangepast. Ook hoeven mensen die onlangs in Noord-Italië zijn geweest zich niet te melden bij de huisarts. “Alleen als je last krijgt van symptomen die worden gelinkt aan het coronavirus, zoals hoesten, keelpijn en longontsteking,” zegt Beekman.

Het aantal besmettingen ligt wereldwijd op bijna 80.000. Het overgrote merendeel daarvan is besmet geraakt in China. Daar zijn zeker 2600 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In Europa zijn enkele sterfgevallen bekend.

In Italië zijn zeker 200 mensen besmet met het virus. Tot nog toe zijn vijf patiënten overleden. Daarnaast zijn er onder meer 12 besmettingen en 1 slachtoffer in Frankrijk, 16 besmettingen in Duitsland en 13 in Groot-Brittannië.

RIVM bereidt zich voor op ernstig scenario

Het overgrote deel van de besmette mensen herstelt dus gewoon. Op dit moment wordt het sterftepercentage op 2 procent geschat. Slachtoffers vallen vooral onder oudere mensen en mensen die al verzwakt waren door andere ziekten. Hoe lang het duurt om te herstellen van het virus hangt af van de ernst van de klachten. Sommige mensen genezen al na een paar dagen en hebben bijna nergens last van, maar mensen met heftige klachten moeten daar vaak weken van herstellen. Ongeveer 17 procent van de patiënten krijgt ernstige klachten, zo is nu de inschatting.

Het is echter nog niet mogelijk om precies te bepalen hoe gevaarlijk het virus is. “Dat komt omdat er nog veel onduidelijk is over de daadwerkelijke aantallen,” zegt Beekman. Daarom bereidt het RIVM zich voor op een ernstiger scenario. “Voor het geval de ziekte toch agressiever is dan we nu inschatten.”