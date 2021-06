RIVM onderzoekt: verspreiden jongeren ‘Indiase variant’ na tripje Zuid-Europa?

Drukte op het strand van Alicante. Groepen Nederlandse jongeren zijn naar Zuid-Europa getrokken om daar examenfeestjes te vieren. Beeld LightRocket via Getty Images

Daarom roept het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) alle jongeren die terugkeren uit Portugal en Spanje op om een PCR-test te laten doen.

Arts infectieziektebestrijding Rosa Joosten doet via Instagram een oproep aan jongeren die naar een van de twee landen zijn geweest. ‘Ik snap dat je wilt feesten, maar houd je dan ook echt aan de maatregelen en laat je testen.’

Honderden jongeren besmet

Uit nieuwe cijfers die AD heeft opgevraagd, blijkt dat in één week tijd 205 jongeren tussen de 15 en 19 jaar positief getest zijn op het coronavirus na een bezoek aan Spanje of Portugal. Dat is veel meer dan in de drie weken daarvoor, waarin het om twee, drie en zes gevallen ging.

RIVM-woordvoerder Coen Berends: “Gezien de periode en de leeftijd gaan wij ervan uit dat dit jongeren zijn die na het examenfeestjes zijn gaan vieren in Portugal en Spanje en net zijn teruggekomen.”

Volgens het RIVM is er ‘een redelijke kans’ dat die jongeren besmet zijn met de deltavariant – ook wel de Indiase variant genoemd omdat die daar het eerst is gevonden – ‘omdat in die gebieden ook veel vakantie vierende Britse jongeren zijn’. “Het grote risico is natuurlijk dat zij de deltavariant verder gaan verspreiden,” aldus de RIVM-woordvoerder.

Verspreiding binnen Nederland

Naast verschillende grotere clusters zijn er ook losse besmettingen in Nederland gesignaleerd, waarbij geen link met het buitenland is, bevestigen meerdere bronnen tegenover AD. “Je ziet clusters met de Indiase variant in Nederland,” verklaart viroloog Marion Koopmans, verbonden aan het Erasmus MC. “Maar ook in Nederland zelf komt verspreiding van deze variant van het virus voor.”

Meerdere Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD), bijvoorbeeld in de regio Rotterdam en rond Nijmegen, hebben clusters van de deltavariant aangetroffen. “Zij komen zeker niet altijd bij reizigers uit,” weet Koopmans, die een belangrijke rol heeft bij het onderzoek naar de herkomst van virussen. “Laten we ook de hand in eigen boezem steken.”

De GGD Rotterdam bevestigt bij monde van woordvoerder Mariëlle Cock dat de Indiase variant opkomt. “We zien in onze regio verspreiding van de Indiase variant. Tot nu toe is er geen sterke link met het buitenland. Het zijn ook mensen die het virus thuis of op werk opliepen. Dat is een signaal dat die variant zich ook in Nederland verspreidt.”

Snel aan de tweede prik

Premier Boris Johnson van Groot-Brittannië kondigde maandag aan dat hij de versoepeling in Engeland met vier weken uitstelt vanwege van de deltavariant. De GGD Rotterdam benadrukt dat het van belang is dat zoveel mogelijk mensen in Nederland een tweede prik met een coronavaccin gaan halen, omdat je dan beter beschermd bent. In het Verenigd Koninkrijk heeft 44 procent een tweede prik gehad, in Nederland 24 procent, blijkt uit gegevens van Our World in Data.

Bert Mulder, arts-microbioloog van het Nijmeegse CWZ, vreest dat het RIVM geen goed beeld heeft van hoe snel de deltavariant in Nederland oprukt. Hij vond dat nu al 9 procent van de door hem in de provincie Gelderland onderzochte coronamonsters sterk ‘verdacht’ was als mogelijke deltavariant. “Dat was vorige week 5 procent, ik vermoed dat over vijf weken de meerderheid deltavariant zal zijn en dit daarna snel boven de 90 procent zal uitkomen, net als in Engeland nu.”

Volgens topviroloog Koopmans, die ook verbonden is aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), moet de opmars van de Indiase variant goed in de gaten worden gehouden. “We moeten kijken naar Engeland, wat daar gebeurt willen wij in Nederland niet. De opmars van de deltavariant in combinatie met steeds verder versoepelen, is wel iets waar we naar moeten blijven kijken.”

Het RIVM benadrukt dat in Engeland meer connecties zijn met India en de situatie daar mede daarom lastig te vergelijken is met Nederland. Volgens Koopmans is het ‘een ratrace’ tussen de gevaccineerden en de opkomst van nieuwe varianten als deze. Zij verwacht dat Nederland nu niet direct in de problemen komt.

“We zijn nu bezig met scenario’s voor Nederland. Het meest waarschijnlijke is dat je hier in het najaar clusters gaat krijgen in steden met een lagere vaccinatiegraad en dat die een belasting gaan vormen op het zorgstelsel.” Dat beaamt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “De verwachting is inderdaad dat corona niet helemaal voorbij is en dat we acuut moeten kunnen blijven opschalen als er weer haarden uitbreken.”