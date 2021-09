RIVM: omwonenden Tata Steel blootgesteld aan veel schadelijke stoffen

De hoogovens van Tata Steel gezien vanuit IJmuiden. Beeld ANP

In Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen en IJmuiden worden in stof meer metalen en andere stoffen die risico’s kunnen opleveren voor de volksgezondheid gevonden dan buiten de IJmond. De hoogste concentraties zijn gevonden op plekken het dichtst bij de staalfabrieken van Tata Steel. Dat blijkt uit onderzoek dat het RIVM donderdag heeft gepubliceerd.

Vanwege de hoog opgelopen bezorgdheid over de gezondheid rond Tata Steel onderzocht het RIVM zogeheten veegmonsters. Daarvoor werd vorig jaar op 29 plekken stof opgeveegd dat was neergedaald in woonwijken in de IJmond, en zelfs binnenshuis.

In Wijk aan Zee, het dorpje aan de kust dat het dichtst bij het fabrieksterrein ligt, waren de concentraties nog het hoogste. Daar waren de hoeveelheden gemiddeld tien keer hoger dan in monsters die buiten de regio zijn genomen. Van sommige stoffen werd zelfs 20 tot 100 keer meer gevonden. Daarbij gaat het om metalen zoals ijzer, mangaan, vanadium en chroom, maar ook om Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, afgekort PAK’s, die kankerverwekkend kunnen zijn.

Het RIVM heeft ook een inschatting gemaakt van de risico’s die optreden als bewoners het hele jaar door worden blootgesteld aan de concentraties die zijn gevonden. De hoeveelheden PAK’s en vooral lood worden door de gezondheidsdeskundigen ‘ongewenst’ genoemd.

Zorgwekkende hoeveelheden

Voor de meeste metalen blijven de grenswaardes waarbij gezondheidsrisico’s optreden buiten beeld. Daarvan concludeert het RIVM dat gezondheidsrisico’s niet te verwachten zijn. Maar voor lood geldt wel dat in veel woonwijken in de IJmond zorgwekkende hoeveelheden zijn gevonden, ook verder weg van Tata Steel. Op de meetlocaties in Wijk aan Zee, Velsen en IJmuiden komt de geschatte jaarlijkse blootstelling aan lood zelfs op minstens het dubbele van de grenswaarde die wordt gehanteerd voor de gezondheid. RIVM waarschuwt dat vooral opgroeiende kinderen kwetsbaar zijn voor lood omdat hun brein en hun zenuwstelsel nog in ontwikkeling zijn.

Als het gaat om de PAK’s is het RIVM minder alarmerend. Er treden niet zoveel risico’s op dat ingrijpende maatregelen nodig zijn, wat het geval zou zijn als minstens 1 op de 10.000 mensen kanker zou krijgen nadat ze hun hele leven zijn blootgesteld aan de gevonden hoeveelheden. Maar het risiconiveau komt op veel plekken wel boven het niveau van één extra kankerpatiënt per 1 miljoen mensen. Het RIVM wil het risico door PAK’s daarom ook niet uitsluiten en noemt de blootstelling ongewenst.

Ook binnenshuis zijn duidelijk hogere concentraties van metalen en PAK’s gevonden in het stof. Maar daarvan zegt het RIVM dat er weinig gevolgen zijn voor de gezondheid omdat de concentraties veel lager zijn dan buitenshuis. Voor een beoordeling van de risico’s gaat het RIVM uit van spelende kinderen die het stof via hun vingers en hun mond binnenkrijgen. Risico’s die optreden door inademing van stoffen, ook een grote zorg bij bewoners van de IJmond, zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

Grafietregens

Bij omwonenden van Tata Steel heerst al jaren grote bezorgdheid over de impact op hun gezondheid. Al sinds in 2018 ‘grafietregens’ neerdaalden ligt de staalfabriek onder een vergrootglas. Door de bouw van een hal om een fabrieksinstallatie behoren de grafietregens tot het verleden, maar het RIVM concludeert dat de blootstelling aan metalen niet minder is geworden. Die wordt zelfs ‘structureel’ genoemd.

Tata Steel laat weten het onderzoek te gaan bestuderen. Ook zegt het bedrijf dat het al honderden miljoenen investeert om overlast in de omgeving tegen te gaan en dat de uitstoot van stof en geluid daardoor al flink zijn afgenomen.