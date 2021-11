RIVM: omicronvariant vermoedelijk in Nederland na vlucht uit Zuid-Afrika

Een chaotische situatie op Schiphol na aankomst van de passagiers uit Zuid-Afrika Beeld Jef Verschuren

Vrijdagavond zijn 624 passagiers die uit Zuid-Afrika terugkeerden op Schiphol getest door de GGD Kennemerland. Daarvan kregen 61 passagiers een positieve testuitslag. Deze passagiers zijn in isolatie.

De testmonsters zijn voor verdere analyse naar het RIVM gestuurd. Bij een aantal van de geteste personen is vermoedelijk de omicron-variant aangetroffen. Het instituut voert nadere analyses uit om definitief vast te stellen of sprake is van de nieuwe variant. Deze resultaten van alle verdachte testmonsters worden in de loop van zondag verwacht.