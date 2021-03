RIVM na weer een ‘lelijke’ vaccinatieweek: ‘We verwachten de grote doelen te halen’

Bij het bedrijf Movianto in Oss worden de Nederlandse coronavaccins opgeslagen. Beeld EPA

Waar het RIVM de afgelopen week rekende op meer dan 400.000 vaccinaties, werden het er slechts ruim 280.000, zegt vaccinatiedirecteur Jaap van Delden. Dat had vooral te maken met het AstraZenecavaccin. Vorige week werd weer begonnen met prikken met dat middel, na een stop van een aantal dagen vanwege opgedoken bijwerkingen.

De reuring rond AstraZeneca zou invloed kunnen hebben gehad op het enthousiasme van bijvoorbeeld zorgmedewerkers om zich te laten inenten. Waar het RIVM afgelopen week vaccins reserveerde voor 50.000 afspraken met een optie voor nog eens 50.000 extra, werden er slechts 36.000 afspraken ingeboekt.

“Ik vind het moeilijk te zeggen of dat met huiverigheid voor het vaccin te maken heeft, ik heb daar nu geen aanwijzingen voor,” zegt Van Delden. “Een deel van de zorgmedewerkers heeft wel een afspraak gemaakt, maar voor later. En bovendien zijn we nu bezig met de mensen die thuiszorg en pgb-zorg leveren. Het is lastig om vast te stellen hoeveel mensen dat zijn. En mogelijk hebben sommigen eerder al een vaccin gehad, omdat ze ook in een andere categorie vallen, op basis van hun leeftijd of omdat ze nog andere zorg leveren.”

Een ander probleempje afgelopen week: door grote drukte bij de afsprakenlijn van de GGD – op één dag belden er 130.000 mensen – waren er soms lange wachttijden. “We verwijzen mensen daarom ook graag naar de mogelijkheid om online hun prikafspraak te maken.”

Lelijke week

Al met al, stelt Van Delden, heeft Nederland wat de vaccinatie betreft ‘een lelijke week’ achter de rug. Het is niet de eerste. Steeds zijn er ambitieuze doelen, maar meestal worden ze niet gehaald. Tot nu toe had dat vaak met AstraZeneca te maken. Al vanaf het begin levert de Brits-Zweedse farmaceut veel minder vaccins dan afgesproken. Daarna waren er de signalen van trombosebijwerkingen waardoor besloten werd tot een tijdelijke pauze, en nu heeft die korte stop misschien dus weer effect op het aantal mensen dat het vaccin wil.

Zo zijn er steeds nieuwe hobbels en onzekerheden. Ook deze week weer. Het doel is een forse verbetering van het weekrecord: meer dan een half miljoen prikken tot en met komende zondag. Maar dan moet AstraZeneca wel over de brug komen met de aangekondigde megalevering van 400.000 vaccins, om maar wat te noemen. Van Delden: “Ik heb geen andere informatie dan dat ze gaan leveren, maar natuurlijk is het gezien de tot nu toe opgedane ervaring spannend of de vaccins ook echt komen.”

Of de beoogde half miljoen vaccinaties deze week gehaald gaan worden? Van Delden komt nu alvast met een winstwaarschuwing. “Ik denk dat het er eerder tussen de 450.000 en 475.000 zullen gaan worden. Maar ik verwacht wél dat we de grote doelen – ergens begin april 3 miljoen prikken en in de tweede helft van april 4 miljoen – gaan halen.”

Voorraad boven 1 miljoen

Er was de afgelopen week nogal wat commentaar op de honderdduizenden vaccins die op voorraad lagen, terwijl het in de GGD-vaccinatiestraten soms erg rustig was. Ook in de komende weken zal de voorraad volgens de planningen van het RIVM op sommige dagen fors zijn, met misschien zelfs een incidentele piek boven de 1 miljoen vaccins. “Dat is bijvoorbeeld het geval als zowel van het vaccin van AstraZeneca als van dat van BioNTech/Pfizer tegelijk grote ladingen binnenkomen,” zegt Van Delden. “Maar in de dagen daarna zal die voorraad dan juist heel hard gaan slinken, is de planning.”

De forse leveringen die AstraZeneca – als het goed is – gaat doen, moeten onder meer terecht gaan komen bij huisartsen in Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland en Overijssel. Zij kunnen hiermee 60- tot 64-jarigen, mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide obesitas en thuiswonende, niet-mobiele 65-plussers gaan inenten.

Ook met de paasdagen wordt ‘gewoon doorgeprikt', stelt Van Delden. “In elk geval door de GGD. Of de huisartsen dat ook doen, verschilt van van huisarts tot huisarts.”

