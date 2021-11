RIVM meldt ruim 21.000 nieuwe besmettingen, gemiddelde naar nieuw record

GGD-testlocatie bij de RAI. Beeld Sophie Saddington

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 130.813 besmettingen aan het licht gekomen, gemiddeld 18.688 per dag. Dat is het hoogste niveau ooit. Het gemiddelde stijgt voor de 50ste dag op rij.

De GGD’en kampten tijdens het weekeinde met een storing. Daardoor konden ze toen niet alle positieve testuitslagen doorgeven. Die zijn in de dagen erna allemaal alsnog gemeld. De cijfers van vrijdag en daarna vallen niet meer hoger uit door de storing, aldus het RIVM.

In Amsterdam kregen 786 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. Den Haag registreerde 491 nieuwe besmettingen en Rotterdam 468. Daarna volgen Breda (335) en Utrecht (328). Alleen op Schiermonnikoog testte niemand positief.

Meer dan 300 coronapatiënten opgenomen

Het RIVM kreeg 39 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Onder hen waren drie inwoners van Zutphen. Verder hadden Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Heerlen en Beuningen allemaal twee meldingen van sterfgevallen. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze nu zijn overleden. De melding komt soms pas na een tijdje binnen bij het RIVM.

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag 317 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds 4 mei. Het is de derde keer in de afgelopen vier dagen dat meer dan 300 mensen in een dag tijd moesten worden opgenomen vanwege hun coronaklachten.

In de afgelopen week registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld zo’n 277 nieuwe opnames per dag. Dat is 27 procent meer dan in de week ervoor. Het gemiddelde stijgt voor de 38e dag op rij en staat nu op het hoogste niveau sinds 7 mei.

In totaal behandelen ziekenhuizen nu 2147 coronapatiënten. Dat zijn er 37 meer dan op donderdag. Half mei lagen voor het laatst zo veel mensen in het ziekenhuis vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Van de 2147 opgenomen mensen liggen 1719 op een verpleegafdeling, 22 meer dan op donderdag, en 428 op een intensive care, 15 meer dan een dag eerder.