RIVM meldt opnieuw meer besmettingen dan voorgaande dagen

Het aantal sterfgevallen groeide afgelopen etmaal met 25. Zaterdag waren het er een stuk meer: 39. Dat wil overigens niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden: die informatie wordt doorgaans met enige vertraging doorgegeven.

In de Nederlandse ziekenhuizen werden zondag 160 nieuwe patiënten opgenomen, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 29 minder opnames dan een dag eerder.

Vanuit Amsterdam kwamen minder meldingen binnen van nieuwe positieve tests. Waar zaterdag een forse groei werd gemeld – van 274 nieuwe gevallen vrijdag naar 428 een dag later – waren het er zondag 418. Donderdag werden 385 nieuwe besmettingen gemeld in Amsterdam.

Schommelende cijfers

Het aantal meldingen schommelt de laatste weken voortdurend. Hoe dat komt, is onduidelijk: ook het RIVM en de GGD kunnen geen uitsluitsel bieden.

Uiteraard wordt er wel gespeculeerd. Een van de mogelijke verklaren: meer mensen laten zich testen. Sinds 1 december is dat namelijk ook mogelijk voor van wie uit bron- en contactonderzoek of via de app CoronaMelder is gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmet persoon. Het hebben van klachten is dus geen voorwaarde meer.

Marino van Zelst, lid van het RedTeam zet ook een aantal andere opties uiteen op Twitter. Zoals: tijdens de drukte rond Black Friday zijn meer mensen besmet geraakt. Of: door de kou blijven meer mensen binnen.