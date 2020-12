RIVM meldt minder besmettingen door computerproblemen

Beeld ANP

De afgelopen dagen is het aantal positieve coronatests flink gedaald, maar deze daling is dus hoogstwaarschijnlijk te wijten aan computerproblemen. Het totale aantal is dus eigenlijk hoger dan nu gemeld wordt. Het RIVM meldt dat er zo’n 6000 tests zijn die nog moeten worden ingehaald. Dat zal de komende dagen gebeuren, waardoor het aantal vastgestelde besmettingen de komende dagen hoger zal uitvallen.

Op maandag en dinsdag ligt het aantal meldingen bovendien sowieso al vaak wat lager dan op andere dagen, omdat in de weekenden minder mensen zich laten testen.

Weekcijfers

De weekcijfers geven volgens het RIVM een betrouwbaarder beeld van de verspreiding van het virus. In totaal waren dat afgelopen week ongeveer 58.412 mensen, gemiddeld bijna 8345 per dag. De week ervoor waren dit er bijna 41.000, wat neerkomt op ruim 5800 per dag. Het reproductiegetal is volgens het RIVM gestegen van 1 naar 1,24, wat betekent dat het virus flink oplaait. Momenteel zouden zo’n 90.000 Nederlanders besmettelijk zijn.

Ziekenhuis

Er liggen nu 1954 coronapatiënten in het ziekenhuis, 82 meer dan maandag, toen het er 1872 waren. Van die patiënten liggen er 524 op de intensive care, een toename van 21 vergeleken met maandag.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 86. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen het afgelopen etmaal zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken. Het RIVM meldde maandag het overlijden van 35 coronapatiënten.

Lockdown

Om de coronacijfers naar beneden te krijgen voerde het kabinet maandagavond een pakket nieuwe maatregelen in. De strenge lockdown die daarmee uitgeroepen werd, loopt van 15 december tot en met 19 januari.