RIVM meldt met 6504 nieuwe besmettingen opnieuw dagrecord

Beeld ANP

Een dag eerder had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5979 meldingen van positieve tests gekregen. Het waren er aanvankelijk 5983, maar dat is zaterdag bijgesteld.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 36.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Amsterdam-Amstelland telde 735 nieuwe gevallen, waarvan 630 in Amsterdam. De regio Rotterdam-Rijnmond telde de meeste besmettingen. In dat gebied werden 763 mensen positief getest, onder wie 388 inwoners van Rotterdam. Verder kwamen 617 besmettingen aan het licht in de provincie Utrecht, 533 in Midden- en West-Brabant, 413 in Hollands Midden en 368 in Haaglanden.

Het aantal sterfgevallen steeg met 24. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren veertien sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 168.000 mensen in Nederland positief getest. Op 23 september werd de 100.000e besmetting geregistreerd. Met het huidige tempo gaat Nederland volgende week door de grens van 200.000 positieve tests.

‘Slechts presterende land’

Premier Rutte zei vrijdag tijdens zijn persconferentie dat Nederland een van de slechtst presterende landen ter wereld is. Dat komt volgens hem omdat we niet voldoende afstand houden van elkaar. Hij hoopt dat het aantal besmettingen dit weekend nog zal afvlakken, maar met de nieuwe cijfers van het RIVM lijkt dat niet te gaan lukken. Het kabinet komt zondag weer in het Catshuis bijeen om te kijken naar de nieuwste cijfers en het laatste advies van experts.

Maandag komt ook de Veiligheidsraad van burgemeesters opnieuw bij elkaar, net als een week geleden. De veiligheidsregio’s houden in elk geval rekening met nieuwe stappen, en hopen dat die door het kabinet op tijd worden gedeeld, zodat de verschillende regio’s nog een vinger in de pap hebben.

Het kabinet zal vervolgens naar verwachting dinsdag in een beraad definitieve knopen doorhakken en de bevolking ‘s avonds in een persconferentie bijpraten. Al kan dat ook nog maandag worden. Dan komen premier Rutte en coronaminister De Jonge zeer waarschijnlijk ook met een routekaart voor de rest van de crisis.