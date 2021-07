RIVM meldt bijna 7000 nieuwe coronabesmettingen

Beeld ANP

Het aantal nieuwe coronagevallen is al dagen aan het stijgen. Donderdag werden 5475 nieuwe gevallen gemeld, ruim 1787 meer dan een dag eerder (3688 besmettingen). Op woensdag werden er 2226 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het kabinet heeft een persconferentie aangekondigd op vrijdagavond om 19:00. Mogelijk volgen er nieuwe maatregelen, zoals het sluiten van clubs en het afblazen van festivals.

In Amsterdam werden 800 nieuwe besmettingen geteld, dat waren er donderdag 729. In de hoofdstad groeit het aantal besmettingen het hardst. Vanwege de drukte kan de GGD geen volledig bron- en contactonderzoek meer uitvoeren.

De stijging komt mede door de oprukkende deltavariant. Bovendien laten meer mensen die discotheken en nachtclubs willen bezoeken zich testen. Daardoor komen meer besmettingen aan het licht. Ook liepen vakantievierende jongeren het virus op in landen als Spanje en Portugal en namen het mee terug naar Nederland.

Ziekenhuizen

De snelle stijging van het aantal positieve coronatests is nog niet terug te zien in de ziekenhuizen. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten is licht gestegen, van 196 naar 206. Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen steeg met 14 naar 120. Op de intensive cares liggen nog 86 coronapatiënten, 4 minder dan de dag ervoor. Dat is het laagste aantal sinds 21 september.

Er werden in de afgelopen 24 uur twee sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus.