RIVM meldt 9719 besmettingen, meer dan weekgemiddelde

Een coronapatient op de cohortafdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Beeld ANP

Woensdag werden 9504 besmettingen gemeld. In de gemeente Amsterdam testten 387 mensen het afgelopen etmaal positief. In Rotterdam waren dit er 262 en in Den Haag 188.

Volgens deskundigen zijn de RIVM-cijfers rond de feestdagen lastig te interpreteren. Het doorgeven van nieuwe gevallen kan zijn vertraagd tijdens de Kerstdagen, waardoor ze deze dagen alsnog binnendruppelen.

Oud en nieuw kan weer voor een nieuwe vertraging zorgen. Daardoor is een daling als gevolg van de lockdown of een piek in extra besmettingen dankzij de kerstdagen niet direct af te lezen uit de cijfers.

Ziekenhuisopnames

Op dit moment liggen 2817 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. 713 van de huidige opgenomen coronapatiënten liggen op ic-afdelingen.