RIVM meldt 9182 nieuwe besmettingen in laatste 24 uur

Beeld EPA

Het RIVM zegt overigens dat weekcijfers een betrouwbaarder beeld geven van de verspreiding van het virus. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld 7594 mensen per dag positief getest. In totaal waren dat afgelopen week ongeveer 53.000 mensen, tegen iets meer dan 35.000 de week ervoor.

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld in de ziekenhuizen is met 42 gestegen ten opzichte van een dag eerder, in totaal zijn het er nu 1723. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Van hen liggen 1242 mensen op de verpleegafdelingen, 33 meer dan een dag eerder. Op de ic’s liggen 481 coronapatiënten, negen meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 510 patiënten op de ic’s met niet-coronagerelateerde klachten, 37 minder dan de dag ervoor.

De totale ic-bezetting is daarmee 991, dat zijn er 28 minder dan een dag geleden. Verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 247 coronapatiënten opgenomen, intensive cares 37. In de afgelopen 24 uur zijn veertien patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan drie ic-patiënten.

Het aantal sterfgevallen steeg met 53. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, soms worden sterfgevallen later gemeld. Op vrijdag werden 65 sterfgevallen geregistreerd.

In de regio Amsterdam zijn in 24 uur 494 nieuwe besmettingen gemeld. Vrijdag waren dit er nog 568 en donderdag kwamen er in de regio 501 nieuwe besmettingen bij.