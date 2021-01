RIVM meldt 8215 besmettingen, minder dan weekgemiddelde

Beeld ANP

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gedaald met 1490. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend kwamen er 8215 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), tegen bijna 9705 (gecorrigeerd) de dag ervoor.

In de afgelopen zeven dagen zijn er 61.231 positieve tests gemeld en 611 sterfgevallen. De week daarvoor waren dat er respectievelijk 79.706 en 523.

Besmettingen in Amsterdam

De meeste nieuwe besmettingen deden zich voor in de veiligheidsregio’s Utrecht (611), Twente (575), en Noord- en Oost-Gelderland (562). Als wordt gekeken naar de steden, dan telde Amsterdam de meeste nieuwe gevallen (222), gevolgd door Rotterdam (189) en Den Haag (141).

Volgens deskundigen zijn de RIVM-cijfers rond de feestdagen lastig te interpreteren. Het doorgeven van nieuwe gevallen kan zijn vertraagd tijdens de Kerstdagen, waardoor ze deze dagen alsnog binnendruppelen.

Oud en nieuw kan weer voor een nieuwe vertraging zorgen. Daardoor is een daling als gevolg van de lockdown of een piek in extra besmettingen dankzij de kerstdagen niet direct af te lezen uit de cijfers.