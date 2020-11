RIVM meldt 7272 nieuwe besmettingen in afgelopen 24 uur

Beeld ANP

Dat blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

De afgelopen dagen daalde de dagelijkse toename van het aantal besmettingen: donderdag waren het er 6996. Woensdag kwamen er 7646 besmettingen bij. Het aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen 24 uur betekent weer een lichte stijging.

Ook zijn er meer sterfgevallen gemeld dan de afgelopen dagen. Donderdag ging het nog om 87 personen, woensdag waren het er 106.

Amsterdam

In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is het aantal mensen dat de afgelopen 24 uur positief testte wel gedaald: 378. Dat zijn er ruim honderd minder dan de 492 van donderdag. Woensdag testten 424 mensen positief.

Woensdag werd bekend dat het aantal coronabesmettingen in de stad Amsterdam in de week van 26 oktober tot en met 1 november met 30 procent is gedaald ten opzichte van de week ervoor. De grootste relatieve daling was te zien in Zuid (van 483 per 100.000 naar 283) en in Nieuw-West (750 naar 535).

Een daling is ook te zien in de overige gemeenten die deel uitmaken van veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Toch is het aantal nog steeds op het niveau ‘zeer ernstig’, meldt de GGD Amsterdam.

Coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt voor de derde dag op rij. Dit zijn er 2445, 67 minder dan donderdag. 604 van hen liggen op de intensivecareafdelingen.