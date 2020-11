RIVM meldt 6996 nieuwe besmettingen, 87 sterfgevallen

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). De afgelopen dagen daalde de dagelijkse toename van het aantal besmettingen: woensdag waren het er 7646, dinsdag 7776.

Het aantal sterfgevallen donderdag bedroeg 87. Woensdag waren het er 106. Opvallend was de scherpe stijging in het aantal slachtoffers op dinsdag: toen werden 113 sterfgevallen gemeld, tegenover 29 een dag eerder. Daar moet bij worden gezegd dat sterfgevallen soms dagen later worden doorgegeven, dus het aantal sterfgevallen per dag vertekend kan zijn.

Donderdag lagen er 81 minder patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis: 2512. Daarmee is het de tweede dag op rij dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen is gedaald.

Amsterdam

In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland testten de afgelopen 24 uur 492 mensen positief op het virus. Dat zijn er meer dan dinsdag, toen dat er 424 waren.

Woensdag werd bekend dat het aantal coronabesmettingen in de stad Amsterdam in de week van 26 oktober tot en met 1 november met 30 procent is gedaald ten opzichte van de week ervoor. De grootste relatieve daling was te zien in Zuid (van 483 per 100.000 naar 283) en in Nieuw-West (750 naar 535).

Een daling is ook te observeren in de overige gemeenten die deel uitmaken van veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Toch is het aantal nog steeds op het niveau ‘zeer ernstig’, meldt de GGD

Woensdag 22.00 uur ging een aantal nieuwe maatregelen in. Buitenlandse reizen worden voorlopig afgeraden, en de zogeheten ‘doorstroomlocaties’ – waaronder musea, bioscopen en theaters – moeten twee weken sluiten. De hoop is dat de druk op de zorg dan verlicht wordt.