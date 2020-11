RIVM meldt 5407 nieuwe coronabesmettingen

Beeld ANP

Het aantal ziekenhuisopnames is iets gestegen: naar 1933 (was zaterdag 1902). Op de intensive care liggen wel iets minder mensen: nu 540 (zaterdag 550). Bij het RIVM zijn zondag 21 overleden coronapatiënten gemeld. Zaterdag werden nog 48 doden gemeld.

De resultaten liggen op zondag wel vaker lager dan op zaterdag omdat er in het weekend minder testresultaten worden ingevoerd. Al enkele dagen is duidelijk dat de daling van het dagelijks aantal besmettingen stabiliseert. Dat is goed te zien aan de cijfers van vorig weekend, toen er op zaterdag ruim 5900 nieuwe besmettingen werden gemeld en zondag ruim 5400. Getallen die vergelijkbaar zijn met dit weekend.

Verschillen van tien procent of meer binnen een dag komen overigens regelmatig voor als gevolg van storingen, het wisselende aantal afgenomen testen of te laat doorgegeven resultaten. Om die reden analyseert het RIVM liever op basis van weekcijfers in plaats van dagcijfers.

Kerstmis

Bekeken over de iets langere termijn daalt het aantal nieuwe besmettingen nog wel, maar veel te weinig om premier Rutte tevreden te stellen. Zaterdag zei hij nog dat meer vrijheden rond Kerstmis op de tocht staan, als het niet snel beter gaat dan nu. Daarvoor moet onder meer het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen nog sterk dalen, tot onder de 3600.

Hoopgevender is dat het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis terecht komt, wel daalt ten opzichte van vorige week. Zaterdag waren het er 1902. Vorig weekend lag dat aantal op zaterdag en zondag nog rond de 2100. Op de intensive care lagen vorig weekend bijna 600 coronapatiënten, dat aantal daalt heel langzaam: zaterdag 550.