RIVM meldt 4740 nieuwe coronabesmettingen, onder het gemiddelde

Beeld ANP

Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Het aantal nieuwe coronabesmettingen ligt iets lager dan het weekgemiddelde van 4813. Woensdag werden 4774 nieuwe besmettingen geregistreerd. Een dag eerder waren dat er 3997.In de regio Amsterdam werden 251 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Intensive care

Er liggen momenteel 2240 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 645 op de intensive care (ic). Ook hier is een kleine afname te zien ten opzichte van woensdag. Toen lagen nog 2299 mensen in het ziekenhuis, waarvan 651 op de ic.

De afgelopen 24 uur zijn 69 nieuwe sterfgevallen gemeld, hetzelfde aantal als woensdag. Dit wil niet per se zeggen dat deze mensen ook daadwerkelijk in deze periode zijn overleden. Sterftecijfers worden soms met vertraging doorgegeven.