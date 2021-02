RIVM meldt 4472 nieuwe besmettingen, boven weekgemiddelde

Beeld ANP

Het aantal ligt ook hoger dan de afgelopen dagen. Woensdag werden 3226 nieuwe besmettingen gemeld, een dag eerder waren dat er 1779. In de gemeente Amsterdam werden 248 nieuwe besmettingen geconstateerd, gevolgd door Rotterdam (153) en Den Haag (120). Daarna volgen Zaanstad met 67 nieuwe gevallen, Purmerend (63), Katwijk (62) en Utrecht (59).

De sterke daling in het aantal gemelde besmettingen aan het begin van deze week heeft te maken met het weer. Teststraten waren de afgelopen dagen deels gesloten, en het is maar de vraag of iedereen met klachten nu de gang naar de teststraat maakt. Het RIVM kan nog geen uitspraak doen over hoe groot het effect van het weer is op het zicht op het coronavirus.

Ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1952 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 14 december. Woensdag lagen 1990 coronapatiënten in een ziekenhuis.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1415 coronapatiënten, 42 minder dan op woensdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg licht, van 533 naar 537. Dat aantal is redelijk stabiel en ligt al bijna een week tussen de 500 en 550.

Het aantal opnames stijgt wel iets. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding kwamen afgelopen etmaal 195 mensen op een verpleegafdeling te liggen en belandden 23 coronapatiënten op een intensive care. In de afgelopen week zijn gemiddeld 182 mensen per dag opgenomen. Dat gemiddelde stijgt voor de tweede dag op rij.

‘De Covid-ziekenhuisbezetting volgt een overwegend dalende trend. We verwachten dat dit de komende week aanhoudt,” aldus het LCPS in een toelichting. Het centrum zegt de ontwikkelingen van de Britse variant van het virus op de voet te volgen. “Omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames,” stelt het LCPS.

Sterfgevallen

De afgelopen 24 uur zijn er 74 nieuwe sterfgevallen gemeld. Woensdag waren dat er 78. Op dinsdag werden 83 nieuwe sterfgevallen gemeld. Sterftecijfers worden soms met vertraging doorgegeven.