RIVM meldt 4365 nieuwe besmettingen, boven weekgemiddelde

Beeld ANP

Het aantal ligt iets hoger dan de afgelopen dagen. Donderdag werden er 4246 nieuwe besmettingen gemeld. Woensdag waren het er 4013 en dinsdag 3561. In de afgelopen weken lag het aantal gevallen op vrijdagen juist wat lager dan op donderdagen.

Vergeleken met vorige week daalt het aantal vastgestelde besmettingen nog steeds. Precies een week geleden meldde het RIVM op vrijdag ruim 4420 positieve tests. Het aantal gevallen zou volgens het RIVM de komende weken kunnen toenemen, als de Britse variant zich verder verspreidt.

Amsterdam telde de meeste nieuwe meldingen. In de hoofdstad kwamen 245 besmettingen aan het licht. In Rotterdam testten 185 inwoners positief en in Den Haag 99 mensen.

Ziekenhuis

Er liggen momenteel 2052 coronapatiënten in het ziekenhuis. Donderdag waren dat er 2121, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er momenteel 573 op de intensive care.

Op verpleegafdelingen liggen 1479 coronapatiënten, veertig minder dan op donderdag. Voor het eerst sinds 18 december komt dat aantal onder 1500 uit.

De afgelopen 24 uur zijn er 67 nieuwe sterfgevallen gemeld, Donderdag waren dat er 65 en woensdag 83. Dit wil niet per se zeggen dat deze mensen ook daadwerkelijk in deze periode zijn overleden. Sterftecijfers worden soms met vertraging doorgegeven.