RIVM meldt 4246 nieuwe besmettingen, boven weekgemiddelde

Beeld ANP

Het aantal ligt iets hoger dan de afgelopen dagen. Woensdag werden er namelijk 4060 nieuwe besmettingen gemeld. Dinsdag waren het er 3592 en maandag 3280, het laagste aantal sinds eind september.

Vergeleken met vorige week daalt het aantal vastgestelde besmettingen nog steeds. Precies een week geleden meldde het RIVM op donderdag ruim 4800 positieve tests, daarvoor waren het er meer dan 5300 en nog een week eerder bijna 6500. Het aantal gevallen zou in de komende weken kunnen toenemen, als de Britse variant zich verder verspreidt.

In de regio Amsterdam kwamen er donderdag 219 besmettingen bij. Woensdag waren dat er 183 en dinsdag 170.

Ziekenhuis

Er liggen momenteel 2121 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er 93 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Toen waren het er 2214. Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er momenteel 602 op de intensive care. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 82 af tot 1519 (woensdag 1601)

“Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week vrij stabiel geweest, met een licht dalende trend,” aldus LCPS-voorzitter Ernst Kuipers in een toelichting. “Of dit doorzet blijft onzeker, door de Britse coronavariant. Waar we op dit moment rekening mee houden is dat deze daling nog aanhoudt tot de tweede week van februari. Er is dan gerede kans dat de aantallen weer stijgen en blijven stijgen tot tenminste half maart.”

De afgelopen 24 uur zijn er 67 nieuwe sterfgevallen gemeld, woensdag waren dat er 62 en dinsdag 83. Dit wil niet per se zeggen dat deze mensen ook daadwerkelijk in deze periode zijn overleden. Sterftecijfers worden soms met vertraging doorgegeven.