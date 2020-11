RIVM meldt 3979 nieuwe coronabesmettingen, forse daling

Beeld Getty Images

In Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 1925 coronapatiënten. Daarvan liggen er 1399 op verpleegafdelingen, en 526 op de IC.

Het aantal sterfgevallen steeg met 90. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Maandag werden er 51 coronadoden gemeld.

In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werden de afgelopen dag 234 mensen positief getest op het coronavirus. Maandag waren dat er 282.

Hoger reproductiegetal

Sinds vorige week dinsdag gemeld bij het RIVM:



- 1.291 mensen opgenomen in ziekenhuis (vorige week 1.496)

- 193 mensen opgenomen op IC (vorige week 224)

- 422 mensen overleden (vorige week 479)

- 36.931 mensen positief getest (vorige week 37.706)



➡️https://t.co/rFcBC5MgoX pic.twitter.com/f6s6fC2yDH — RIVM (@rivm) 24 november 2020

Het aantal coronagevallen daalde de afgelopen week nog wel, maar de afname stagneert. Het RIVM kreeg in de afgelopen week 36.931 meldingen van positieve coronatests, ongeveer evenveel als de week ervoor. Toen meldde het instituut dat het in zeven dagen tijd 37.706 meldingen van positieve coronatests had gekregen.

Het zogeheten reproductiegetal steeg juist en kwam boven de 1 uit. Het cijfer staat nu op 1,02, tegen 0,89 vorige week. Het is wel een schatting, het zit volgens het RIVM ergens tussen 0,99 en 1,05. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Als het boven de 1 is, kan het virus zich steeds sneller verspreiden. Hierbij geldt wel dat het RIVM voor de betrouwbaarheid van de de R-waarde uitgaat van data van 14 dagen geleden.

Het aantal sterfgevallen daalde wel. In de afgelopen zeven dagen is het overlijden van 422 coronapatiënten geregistreerd, tegen 479 in de week ervoor en 565 nog een week eerder.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is gedaald. In de afgelopen zeven dagen kwamen 1291 coronapatiënten op een verpleegafdeling te liggen en 193 op een intensive care. Een week eerder waren dit respectievelijk 1496 en 224.

Kinderen

Het aantal coronagevallen onder kinderen neemt toe. Vooral onder 13- tot 17-jarigen stijgt het aantal besmettingen, maar ook onder kinderen tot 12 jaar is een groei van het aantal besmettingen te zien. Onder volwassenen in elke groep daalt het aantal gevallen juist.