RIVM meldt 3688 nieuwe besmettingen, De Jonge vraagt spoedadvies OMT

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Beeld ANP

De coronacijfers daalden de laatste week gestaag, maar lopen nu weer op. Vooral onder jongeren neemt het aantal besmettingen hard toe. Vergeleken met vorige week woensdag is het aantal nieuwe besmettingen bijna verzesvoudigd. Toen ging het om 643 positieve tests. Ten opzichte van dinsdag kwamen er 1462 nieuwe coronagevallen bij.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.548 positieve tests, bijna drie keer zoveel als de week daarvoor. Dat komt neer op gemiddeld 1650 nieuwe gevallen per dag.

Ziekenhuis

Het aantal ziekenhuisopnames daalt wel. Op de Nederlandse intensive cares liggen momenteel 104 coronapatiënten. Dat is één patiënt meer dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal af, tot 102. Dinsdag behandelden verpleegafdelingen nog 109 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam is in een week tijd meer dan verdubbeld. In week 26 (28 juni t/m 4 juli) werden 672 mensen positief getest op corona, tegenover 274 besmettingen de week ervoor. Dat liet de GGD Amsterdam woensdag weten.

Advies OMT

Vanwege het stijgende aantal besmettingen heeft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies gevraagd. Hij wil weten hoe deze cijfers geduid kunnen worden.

Veruit de meeste positieve tests komen van jongeren, zo zei De Jonge voorafgaand aan een overleg in de Tweede Kamer. Het is daarom niet aannemelijk dat ze zullen leiden tot nieuwe ziekenhuisopnames. Hij hoopt dat het advies van het OMT donderdag aan het eind van de dag klaar is.

Sinds eind juni nemen de coronabesmettingen in rap tempo toe. Dat heeft mogelijk te maken met de oprukkende deltavariant van het coronavirus. Bovendien laten meer mensen die discotheken en nachtclubs willen bezoeken zich testen. Daardoor komen meer besmettingen aan het licht. Ook liepen vakantievierende jongeren het virus op in landen als Spanje en Portugal en namen het mee terug naar Nederland.