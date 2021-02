RIVM meldt 3226 nieuwe besmettingen, minder dan weekgemiddelde

Beeld Michael Kappeler/dpa

Het aantal ligt hoger dan de afgelopen dagen. Dinsdag werden 1779 nieuwe besmettingen gemeld, een dag eerder waren dat er 2.265. Het weekgemiddelde ligt rond de 3387 besmettingen. In Amsterdam werden 128 nieuwe besmettingen geconstateerd.

De sterke daling in het aantal gemelde besmettingen aan het begin van deze week heeft te maken met het weer. Teststraten waren de afgelopen dagen deels gesloten, en het is maar de vraag of iedereen met klachten nu de gang naar de teststraat maakt. Het RIVM kan nog geen uitspraak doen over hoe groot het effect van het weer is op het zicht op het coronavirus.

Ziekenhuis

Er liggen momenteel 2010 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dinsdag waren dat er 2034, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er momenteel 550 op de intensive care. Dat zijn er 8 meer dan op dinsdag.

De afgelopen 24 uur zijn er 78 nieuwe sterfgevallen gemeld. Dinsdag waren dat er nog 83. Op maandag werden slechts 25 nieuwe stergevallen gemeld, maar ook dat zou door de barre weersomstandigheden kunnen komen. Sterftecijfers worden soms met vertraging doorgegeven.