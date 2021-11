RIVM meldt 22.193 nieuwe coronagevallen

Beeld ANP

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 157.540 positieve tests. Gemiddeld komt dat neer op 22.506 nieuwe gevallen per dag, een nieuw record. Het totaal over de afgelopen zeven dagen ligt 7 procent hoger dan het totaal over de week ervoor. Dat is het laagste ‘groeigetal’ sinds 6 oktober. Vorige week zondag lag het weektotaal ruim 56 procent hoger dan in de week daarvoor.

Dat het aantal positieve tests afvlakt, wil niet zeggen dat het aantal besmettingen stabiliseert en we op de top van de golf zitten. De teststraten van de GGD’en zitten tegen hun maximale capaciteit aan. Ze testen ongeveer 100.000 mensen per dag, en de laatste weken valt 20 tot 25 procent van alle testen daar positief uit. Dat komt ongeveer overeen met de ruim 20.000 positieve tests die Nederland nu voor de dertiende dag op rij heeft. Het zou dus kunnen dat meer mensen corona onder de leden hebben, maar dat het niet meer lukt om alle besmettingen te vinden.

Sterfgevallen

Het RIVM registreerde de afgelopen dag 45 sterfgevallen van coronapatiënten. Voor een zondag is dat het hoogste aantal sinds 7 februari. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 352 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat komt neer op gemiddeld zo’n 50 sterfgevallen per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 26 maart, zo’n negen maanden geleden.

Ziekenhuis

De verpleegafdelingen hebben afgelopen etmaal 354 nieuwe patiënten met een coronainfectie zien binnenkomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er zondag 2624 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, dat zijn er 18 meer dan zaterdag.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2069 coronapatiënten, iets minder dan zaterdag (2091). Op de intensive cares liggen nu 555 patiënten, 4 meer dan afgelopen etmaal.

Om de druk op de ziekenhuiszorg zo veel mogelijk te spreiden, kunnen coronapatiënten verplaatst worden van de ene regio naar de andere. Het LCPS meldt dat er zaterdag 16 patiënten zijn overgebracht naar een ziekenhuis in een andere regio. Ook zijn er die dag 2 patiënten naar Duitsland gebracht. Voor die internationale verplaatsingen wordt sinds deze week weer een speciale helikopter ingezet.