RIVM meldt 148 nieuwe sterfgevallen en 502 ziekenhuisopnames

De afdeling spoedeisende hulp in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Beeld ANP

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de dagelijkse update. 502 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Deze ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan, maar zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.

Donderdag werden 166 sterfgevallen en 625 ziekenhuisopnames gemeld.

Hoger

In totaal zijn er nu 1487 personen overleden aan het virus en 6286 personen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Het totaal aantal positief geteste patiënten is volgens de cijfers van het RIVM 15.723, een toename van 1026 sinds donderdag. Omdat niet alle coronapatiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger.

De helft van alle coronapatiënten is 65 jaar of ouder. De helft van de overledenen was 81 jaar of ouder. De jongste overledene was tussen de 35 en 39 jaar, twee doden vielen in de groep van 45- tot 49-jarigen.

IC-patiënten

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft later op de middag een update over de situatie op de intensivecareafdelingen, waar de patiënten belanden die er slecht aan toe zijn. Daar lagen donderdag 1273 patiënten. Het aantal beschikbare bedden wordt in de komende dagen uitgebreid naar 2400.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar, schrijft het RIVM. ‘Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen.’